日本東京工地爆炸10傷 波及至少38棟建物

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（中央社東京27日綜合外電報導）日本東京都江戶川區一處工地今天上午發生爆炸與火災，東京都警視廳統計，總共10人受輕傷。另外，消防單位表示，爆炸產生的衝擊波至少波及38棟建築物。

共同社與日本放送協會（NHK）報導，東京消防廳說明，今天上午獲報江戶川區東葛西地區「傳出爆炸聲響」。

事發現場有一輛工程車曾經冒出黑煙，激烈燃燒，東京消防廳派出30多輛消防車滅火後，火勢約在4小時過後幾乎被撲滅。

而爆炸產生的衝擊波，使附近一間便利商店的玻璃碎裂，周邊住宅與商家也傳出窗戶與牆壁受損等災情。

東京都警視廳等單位表示，傷者包含工地人員、附近居民，有人表示喉嚨或耳朵疼痛。

這處工地當時在進行新建公寓地下打樁工程。東京都警視廳與東京消防廳初步研判工程可能破壞瓦斯管線，引發火警，相關單位正在調查詳情。

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1名住在附近的民眾回憶，「在寢室聽到巨響後，去客廳一探究竟時發現冷氣掉落，覺得事態嚴重」。

另1名在爆炸現場附近的居民表示，「當時準備出門時，突然聽到沒聽過的爆炸聲響，接著窗戶玻璃就碎裂。且玻璃碎片還飛進家中，連續聽到約5次爆炸聲」。（譯者：楊惟敬/核稿：楊昭彥）1140527