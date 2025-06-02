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歐菲將展開防務對話 歐盟重申反對中國片面改變現狀

2025/6/2 17:30
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（中央社馬尼拉2日綜合外電報導）歐洲聯盟（EU）外交和安全政策高級代表卡拉斯已與菲律賓達成協議，雙方同意將就安全和防務展開對話；針對中國在台灣和南海等區域的活動，卡拉斯重申，歐盟「反對任何單方面改變現狀的行為」，包括透過脅迫手段。

路透社報導，卡拉斯（Kaja Kallas）此行會晤菲律賓外交部長馬納羅（Enrique Manalo），並禮貌性拜會菲國總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）。

馬納羅會後在聯合記者會上表示：「我們希望透過安全與防務對話，保持積極主動和團結一致，以共同應對網路攻擊、外來干預和資訊操控等新興跨境安全威脅。」

卡拉斯指出，新的對話機制將成為一個「專屬」平台，以讓歐盟和菲律賓深化防務合作、分享安全領域專業知識，並探索聯合倡議。

新的對話機制屬於歐盟-菲律賓夥伴暨合作協定的一部分。該協定於2012年達成，並於2018年生效。

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卡拉斯強調，歐盟將繼續致力維護以規則為基礎的國際秩序，促進和平，並應對在南海問題和俄烏戰爭上的共同關切。

被詢及針對中國在台灣和南海等區域的種種行為，歐盟的紅線為何？卡拉斯回應：「我們反對任何單方面改變現狀的行為，包括使用脅迫手段。」（譯者：施施/核稿：嚴思祺）1140602

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