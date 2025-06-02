牽制中國 日媒：日本將與瓜地馬拉提升為戰略夥伴

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（中央社記者戴雅真東京2日專電）產經新聞報導，日本政府相關人士今天透露，日本與台灣友邦瓜地馬拉正在協調將雙邊關係提升為「戰略夥伴」。瓜地馬拉總統阿雷巴洛將於6月8日至11日訪問日本，計劃在停留期間與日本首相石破茂會談並達成共識。

報導指出，對日本而言，和與台灣有外交關係的瓜地馬拉加強合作，目的在於牽制對台灣加強軍事壓力的中國。雙方預料也會談及「拉致問題」（北韓綁架日本人）等議題。

阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）5月底宣布，將在6月初率團訪問台灣，並拜會總統賴清德，第一夫人貝娜多（Lucrecia Peinado）也將隨行出訪。阿雷巴洛表示，此行目的是「推進我們與這些偉大國家的友好合作關係」。

日本5月才與同為台灣友邦的巴拉圭舉行首腦會談，決定將雙邊關係提升為戰略夥伴。

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巴拉圭總統潘尼亞（Santiago Peña Palacios）為了出席巴拉圭在大阪世博舉辦的活動訪問日本，5月21日與石破茂會談，同意兩國提升為戰略夥伴關係。石破茂還表示，「不容有以武力或脅迫方式片面改變現狀的行為」，被解讀為劍指中國。

瓜地馬拉人口約1800多萬人，是目前與台灣有外交關係的12個國家中人口最多的一個。日本政府人士強調，「繼巴拉圭之後，與（人口）規模更大的瓜地馬拉強化關係，意義非常重大」。（編輯：唐聲揚）1140602