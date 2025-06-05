美國商務部長：中國目前不具備大規模生產先進晶片能力

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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）今天表示，中國目前不具備大規模生產尖端半導體的能力，顯示美國的出口管制正在限制中國的技術進步。

彭博（Bloomberg News）報導，盧特尼克估計，中國可能可以生產約20萬片可用於訓練人工智慧（AI）服務或運行智慧型手機的晶片，但這與中國的需求相比微不足道。

近年來，中國生產高階晶片的能力一直受到熱議，尤其是在華為科技有限公司2023年推出搭載7奈米處理器的智慧型手機之後。

盧特尼克今天在參議院撥款委員會作證時表示：「他們說他們在生產，但實際上並沒有。」

一位參議員詢問盧特尼克中國的產能，這位參議員表示，他讀到的數據顯示，中國晶片的產量不到40萬片。

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盧特尼克回答：「可能接近20萬片。」

市場研究公司TechInsights數據顯示，到2024年，中國人工智慧加速器市場規模約150萬枚。此外，中國還需要數千萬枚由華為等本土廠商生產的高階智慧型手機晶片，用於華為和其他國內企業所生產的智慧手機。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳正健）1140605