菲民防處與慈濟簽署備忘錄 加強救災協調能力

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（中央社記者林行健馬尼拉6日專電）菲律賓民防處（OCD）與慈濟菲律賓分會簽署備忘錄，強化雙方救災協調能力，讓災區民眾能在最快時間內得到救援。

菲律賓民防處今晨發布新聞稿表示，菲律賓民防處處長尼普慕塞諾（Ariel Nepomuceno）與慈濟菲律賓分會執行長楊國英（Henry Yuñez）昨天在菲律賓三軍總部簽署備忘錄。

尼普慕塞諾指出，菲律賓天然災害頻繁，政府部門必須與民間單位加強合作，以保護人民生命與財產安全。他並強調，民防處與慈濟菲律賓分會的合作，將致力確保災難發生時「沒人會被拋下」。

楊國英則說，慈濟基金會在菲律賓從事人道援助工作已有30年，在與民防處簽署備忘錄之後，一旦發生災難， 可向民防處取得及時且準確的資料，更快速地支援救災及部署資源。

2013年11月菲律賓遭海燕颱風襲擊，逾6000人死亡，1000多人失蹤，近3萬人受傷，估計110多萬棟房屋受損，慈濟菲律賓分會在災區發起「以工代賑」及興建簡易屋，協助災民度過難關，一舉讓菲律賓民眾認識慈濟。

菲律賓民防處隸屬國防部，負責整合及執行民防和災害風險管理計劃。

另一方面，菲律賓國家調查局（NBI）昨天發布新聞稿指出，駐菲律賓代表處對於NBI探員上個月協助在中部宿霧市（Cebu City）破獲詐騙基地，表示感謝與讚賞。

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5月14日，NBI探員根據駐菲代表處提供的情資，在宿霧市突襲一處網路詐騙中心，逮捕17名台灣人，其中有6人因涉及重大案件在台灣被通緝。

新聞稿表示，這場行動彰顯了台菲「刑事司法互助協定」的精神，也凸顯跨國合作、情資交換、精準認明目標在打擊跨國犯罪的重要性。（編輯：田瑞華）1140606