加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
川普馬斯克社群開戰 昔日盟友交惡來龍去脈一次看
首頁 / 國際

中加總理通話 同意共同應對芬太尼危機

2025/6/6 17:51
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北6日電）中國國務院總理李強今天與加拿大總理卡尼（Mark Carney）通電話溝通多項議題，雙方同意建立常態化溝通管道，共同應對芬太尼危機。李強表示，中方願與加方本著「向前看」的態度，推動兩國關係持續改善。

新華社報導，李強6日上午應約與卡尼通話表示，中加關係曾經長期走在中國與西方國家關係的前列，但前幾年雙邊關係受到不必要的干擾，遭遇嚴重困難。中方願與加方本著向前看的態度，推動兩國關係持續改善，步入健康穩定發展軌道，更好實現合作共贏。

另據加拿大總理辦公室的聲明，卡尼與李強針對雙邊關係交換了意見，包括加強接觸的重要性，並同意建立常態化溝通管道。

聲明稱，加拿大和中國同意盡早召開聯合經濟貿易委員會（JETC），以解決懸而未決的貿易問題。卡尼藉此機會向李強提出了影響農業和農產品（包括油菜籽和海鮮）的貿易摩擦以及其他問題。

google news透過 Google News追蹤中央社

聲明也指出，兩國領導人注意到近期兩國就芬太尼（fentanyl）和其他鴉片類藥物問題展開的接觸，並承諾兩國政府將共同努力應對芬太尼危機。中國、加拿大和墨西哥都因為芬太尼問題面臨美國徵收相關關稅，以阻止該類毒品流入美國。

中國商務部長王文濤4日和加拿大國貿部長西杜（Maninder Sidhu）在巴黎會晤時表示，中加雙方應透過對話協商解決彼此經貿分歧和關切，推動雙邊經貿關係重回正軌。（編輯：周慧盈/楊昇儒）1140606

#中國商務部
#中國國務院
#加拿大
#李強
#芬太尼
#卡尼
李強
李強稱中日科技創新各有所長 要用好優勢李強出席峰會 稱盼完成波斯灣合作理事會自貿談判
卡尼
駐加代表曾厚仁籲加國政府 對中國拉近關係保持戒心英王查爾斯三世赴加拿大訪問 御座致辭反制川普併吞論
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

21
更多編輯台推薦新聞：