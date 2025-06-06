中加總理通話 同意共同應對芬太尼危機

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（中央社台北6日電）中國國務院總理李強今天與加拿大總理卡尼（Mark Carney）通電話溝通多項議題，雙方同意建立常態化溝通管道，共同應對芬太尼危機。李強表示，中方願與加方本著「向前看」的態度，推動兩國關係持續改善。

新華社報導，李強6日上午應約與卡尼通話表示，中加關係曾經長期走在中國與西方國家關係的前列，但前幾年雙邊關係受到不必要的干擾，遭遇嚴重困難。中方願與加方本著向前看的態度，推動兩國關係持續改善，步入健康穩定發展軌道，更好實現合作共贏。

另據加拿大總理辦公室的聲明，卡尼與李強針對雙邊關係交換了意見，包括加強接觸的重要性，並同意建立常態化溝通管道。

聲明稱，加拿大和中國同意盡早召開聯合經濟貿易委員會（JETC），以解決懸而未決的貿易問題。卡尼藉此機會向李強提出了影響農業和農產品（包括油菜籽和海鮮）的貿易摩擦以及其他問題。

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聲明也指出，兩國領導人注意到近期兩國就芬太尼（fentanyl）和其他鴉片類藥物問題展開的接觸，並承諾兩國政府將共同努力應對芬太尼危機。中國、加拿大和墨西哥都因為芬太尼問題面臨美國徵收相關關稅，以阻止該類毒品流入美國。

中國商務部長王文濤4日和加拿大國貿部長西杜（Maninder Sidhu）在巴黎會晤時表示，中加雙方應透過對話協商解決彼此經貿分歧和關切，推動雙邊經貿關係重回正軌。（編輯：周慧盈/楊昇儒）1140606