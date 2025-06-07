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巴西總統魯拉訪問法國 籲增加雙邊貿易往來

2025/6/7 08:24
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（中央社記者唐雅陵聖保羅6日專電）巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）今天表示，將加強與法國雙邊合作，並增加巴西和法國間貿易往來的目標。根據2024年的數據，兩國之間的貿易額為91億美元。

巴西通訊社（Agência Brasil）報導，魯拉正在法國進行國是訪問，今天出席齊聚兩國政商界代表的「巴西-法國經濟論壇」閉幕會議，他強調兩國在能源轉型、醫療健康和國防工業以及農業綜合企業領域的投資潛力。

魯拉表示，目前巴西和法國之間的貿易量非常低，並舉例越南與巴西的貿易額達130億美元，呼籲巴法兩國商界努力增加雙邊貿易往來。

魯拉再次捍衛歐盟與南方共同市場（Mercosur）之間的自由貿易協定，並強化巴西政府對打擊森林砍伐和恢復退化牧場的承諾。今年下半年，巴西將擔任南方共同市場輪值主席國，魯拉承諾完成談判。

歐洲和南美集團間談判歷時20多年，因法國等國家抵制，遲遲無法生效。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）認為，該協定沒有考慮農業和工業生產中的環境要求；魯拉則認為，法國對其農業利益持保護主義態度。

歐盟與南方共市自由貿易協定涵蓋關稅和監管問題，包括服務、公共採購、貿易便利化、技術壁壘、衛生和植物檢疫措施及智慧財產權。

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魯拉在論壇上強調，法國與巴西兩國農民的作用互補，不會彼此傷害或相互構成威脅。

法國外貿部長聖馬丁（Laurent Saint-Martin）表示，6月底將率法國商務代表團訪問巴西，拓展可再生能源、醫療健康、數位世界、基礎設施和物流等法國長期投資的重要領域。（編輯：張芷瑄）1140607

魯拉
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