北韓網路一度大停擺 研究人員：似乎是內部問題所致

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（中央社首爾7日綜合外電報導）北韓網路今天上午傳出大規模中斷數小時，政府網站與官媒新聞線上服務無法連上線，使北韓幾乎與網路世界隔絕。研究人員推測，這似乎是內部問題而非網路攻擊所致。

路透社報導，目前仍不清楚北韓網路中斷的原因，但華府智庫史汀生研究中心（Henry L. Stimson Center）鑽研北韓科技與基礎設施的研究人員威廉斯（Martyn Williams）推測，問題似乎來自北韓內部，不是網攻所致，因為當時從中國和俄羅斯也無法連上北韓政府網站。

今天上午連不上的網站包含北韓政府主要官方新聞媒體，外交部官網以及高麗航空（Air Koryo）等。經過路透社確認後，這些網站接近中午時慢慢恢復正常。

密切注意北韓網路的英國網路研究員阿里（Junade Ali）稍早表示，監看網路活動的系統無法顯示北韓整個網路基礎設施，就連電子郵件服務也受到影響。

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他指出，「很難說這種狀況是有意為之或純屬意外，但似乎是內部問題而非網攻所致」。

南韓警方負責監看北韓網路活動的網路恐怖行動應變中心，尚未對此發表評論。（譯者：楊惟敬/核稿：洪啓原）1140607