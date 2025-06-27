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屏東香蕉贈東京465社福機構 李逸洋盼促飲食交流

2025/6/27 15:46（6/27 15:56 更新）
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日本學校法人神戶學園透過東京善意銀行，向東京都內的社福機構捐贈11萬根香蕉，27日在東京都廳舉辦捐贈儀式。左起為東京都議員尾島紘平、駐日代表李逸洋、神戶學園總長蔣惠萍、東京都社會福祉協議會副會長鳥田浩平、東京都副知事栗岡祥一。中央社記者戴雅真東京攝 114年6月27日
日本學校法人神戶學園透過東京善意銀行，向東京都內的社福機構捐贈11萬根香蕉，27日在東京都廳舉辦捐贈儀式。左起為東京都議員尾島紘平、駐日代表李逸洋、神戶學園總長蔣惠萍、東京都社會福祉協議會副會長鳥田浩平、東京都副知事栗岡祥一。中央社記者戴雅真東京攝 114年6月27日
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（中央社記者戴雅真東京27日專電）日本學校法人神戶學園透過東京善意銀行，向東京都內的社福機構捐贈11萬根香蕉，今天在東京都廳舉辦捐贈儀式。駐日代表李逸洋表示，盼藉由這次贈與進一步促進台日的飲食文化交流，成為兩國友誼的象徵。

為促進台日友好，神戶學園總長蔣惠萍在前屏東縣長潘孟安牽線、現任縣長周春米接棒支持下，繼2022、2023年之後再次發起捐贈香蕉活動。過去曾捐給靜岡縣靜岡市、福岡縣古賀市、大分縣別府市、熊本縣菊陽町、八千代市、和水町、鹿兒島縣阿久根市，讓日本學童品嘗來自台灣屏東的甜美滋味，這次捐贈給東京的社福機構，未來目標是每年捐贈，並擴大到日本全國。

在蔣惠萍提案、屏東蕉農的協助配合下，於5月30日自屏東縣運出約16.2萬公噸11萬根香蕉，經過熟成後，從6月11日起順利配送到東京都的高齡者、身心障礙者以及兒童相關機構等，共計465處。

捐贈儀式上午在東京都廳舉辦，為感謝神戶學園對社會的貢獻，東京善意銀行與東京都政府今天向學園致贈感謝狀。東京都副知事栗岡祥一代表都政府致贈感謝狀，駐日代表李逸洋、協助捐贈事宜的東京都議員尾島紘平與會。

東京都社會福祉協議會副會長鳥田浩平表示，這次收到約11萬根香蕉，送達465個社福機構，很多都傳來感謝的影片。從高齡者收到很多回饋，大家表示能吃到平時不容易吃到的新鮮水果，感到非常高興。在兒童機構，香蕉被當作點心發給孩子們，孩子都反映「好甜、好好吃」，對此要由衷感謝神戶學園與台灣。

李逸洋表示，出身台灣的蔣惠萍將台灣香蕉贈送東京，架起連結故鄉與日本的美好橋梁，對她的使命感深感敬佩。

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他表示，台灣香蕉自1903年輸日以來，就成為雙方情誼的象徵。隨著時代演進，香蕉變得更加香甜可口，至今仍是連結台灣與日本的特別存在，期盼藉由此次贈送，能進一步促進台日的飲食文化交流，成為兩國友誼的象徵。

蔣惠萍表示，她曾在2022、2023年兩次捐贈屏東香蕉給九州地方的小學生，不只小學生愛吃，年紀大的長輩吃到也很開心，很高興藉這次機會促進台日友好。有些社福機構的老人家過去住過或去過台灣，甚至還有「灣生」，吃到來自台灣的香蕉都非常感動。（編輯：唐聲揚）1140627

日本學校法人神戶學園總長蔣惠萍（左2）透過東京善意銀行，向東京都內的社福機構捐贈11萬根屏東香蕉，27日在東京都廳舉辦捐贈儀式，東京都社會福祉協議會副會長鳥田浩平（右2）代表接受。中央社記者戴雅真東京攝 114年6月27日
日本學校法人神戶學園總長蔣惠萍（左2）透過東京善意銀行，向東京都內的社福機構捐贈11萬根屏東香蕉，27日在東京都廳舉辦捐贈儀式，東京都社會福祉協議會副會長鳥田浩平（右2）代表接受。中央社記者戴雅真東京攝 114年6月27日
日本學校法人神戶學園總長蔣惠萍（左）透過東京善意銀行，向東京都內的社福機構捐贈11萬根香蕉，27日在東京都廳舉辦捐贈儀式，東京都副知事栗岡祥一（右）代表都政府致贈感謝狀。中央社記者戴雅真東京攝 114年6月27日
日本學校法人神戶學園總長蔣惠萍（左）透過東京善意銀行，向東京都內的社福機構捐贈11萬根香蕉，27日在東京都廳舉辦捐贈儀式，東京都副知事栗岡祥一（右）代表都政府致贈感謝狀。中央社記者戴雅真東京攝 114年6月27日
日本學校法人神戶學園總長蔣惠萍（左）透過東京善意銀行，向東京都內的社福機構捐贈11萬根香蕉，27日在東京都廳舉辦捐贈儀式。駐日代表李逸洋（右）表示，盼藉由這次贈與進一步促進台日的飲食文化交流，成為兩國友誼的象徵。中央社記者戴雅真東京攝 114年6月27日
日本學校法人神戶學園總長蔣惠萍（左）透過東京善意銀行，向東京都內的社福機構捐贈11萬根香蕉，27日在東京都廳舉辦捐贈儀式。駐日代表李逸洋（右）表示，盼藉由這次贈與進一步促進台日的飲食文化交流，成為兩國友誼的象徵。中央社記者戴雅真東京攝 114年6月27日
李逸洋
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