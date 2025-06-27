柏林德台關係研討會 學者籲擺脫中國框架理解台灣

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（中央社記者林尚縈柏林27日專電）德台關係研討會昨天在柏林舉行，聚焦德國政黨輪替後對台政策，多位學者與友台議員呼籲，德國應超越「中國框架」理解真實的台灣。駐德代表謝志偉則引德劇作家席勒作品，台灣歷經多年民主奮鬥，不向威權政體低頭，「沒有跪錯人」。

研討會主題為「德國聯邦大選後的德台關係：雙邊、歐洲與國際觀點」，由德國杜賓根大學歐洲當代台灣研究中心（ERCCT）、駐德國台北代表處與台德民間論壇（German-Taiwanese Dialogue Platform）共同舉辦，吸引德國學界、媒體與政界人士出席。

杜賓根大學教授舒耕德（Gunter Schubert）致詞指出，國際秩序變動下，德國與歐洲應重新思考對台政策定位。

他強調，台灣不僅是中國的對照組，更是全球新世界秩序辯論中的重要參照點。從半導體到人工智慧產業，台灣已是關鍵技術體系中的核心，「若政治上忽視這座所謂的『小島』，將是無可原諒的錯誤」。

駐德代表謝志偉則感性表示，他的父親曾在1940年代從中國經過叢林輾轉抵台，在台灣落地生根，與當地女子組成家庭；若父親能見證今日中國對台灣日益強硬的壓力與國際社會對台現況的反應，「我很想知道，他會作何感想」。

他說，在國際秩序搖擺不定的情勢下，台灣人民仍堅持民主信念與生活方式，令人動容。他進一步引用18世紀德國劇作家席勒筆下的經典情節：一位祖父因害怕失去孫子而跪地懇求，卻被孫子提醒「你跪錯人了」。

謝志偉分享，台灣歷經多年民主奮鬥，如今仍不向威權政體低頭，「我們的人民沒有向那些看似親切、實則專制的共產黨人屈膝，這份堅持值得敬佩」。

綠黨籍前歐洲議會議員、台德民間論壇主席包瑞翰（Reinhard Bütikofer）則簡介該平台的成立背景與運作方式，平台於2023年由台德雙方駐外代表處共同發起，目標是促進兩國民間與政治間的深度交流，成員涵蓋國會、學界、智庫與企業界人士。

包瑞翰說：「我們不願再以台海衝突作為理解台灣的唯一框架，應更全面看見台灣本身的價值與潛力。」

除了既有的雙邊政要、專家學者對話論壇，台德民間論壇也正積極拓展公共參與形式，包括設立「德語台灣報導媒體獎」，表彰用德語深入報導台灣議題的新聞與評論作品，提升德語區國家對台灣的關注與理解。

論壇也規劃將活動觸角延伸至柏林以外的德國城市，籌辦地方巡迴講座與公民論壇，鼓勵跨領域對話，讓台灣議題進入更多在地社群。

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這次研討會議程涵蓋四大主題，分別探討台灣在歐洲新地緣政治中的角色、德國新政府對中政策與台灣的變化、台歐高科技產業合作前景，以及中國「一中原則」與聯合國2758號決議的外交紅線。

與談者包括德國聯邦議會議員、德國學術暨政治基金會（SWP）與墨卡托中國研究中心（MERICS）等智庫學者，以及台灣工研院代表等。（編輯：唐聲揚）1140627

駐德國代表謝志偉26日在柏林德台關係研討會發言時引用德國劇作家席勒的作品，強調台灣歷經多年民主奮鬥，不向威權政體低頭，「我們沒有跪錯人」一語引現場共鳴。中央社記者林尚縈柏林攝 114年6月27日

長年友台的德國重量級政治人物包瑞翰（Reinhard Bütikofer），去年卸任歐洲議會議員後，致力促進德台雙邊深入交流與理解，除了政治與學術交流層面，還計畫下鄉、透過更多德國記者駐台報導，讓德國民眾更了解真實的台灣。中央社記者林尚縈柏林攝 114年6月27日