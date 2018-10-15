深夜攜刀男子控警濫權 桃園保警：依法辦理

有民眾在網路爆料指出，12日深夜與妻子攜帶西瓜刀外出，遭警方濫用職權調查。警方15日表示，一切都依法辦理，並指出姚男不但徒手攻擊員警臉部，警方在上前壓制逮捕過程中，也造成另一名員警右肩膀挫傷。（桃園市政府警察局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 107年10月15日

（中央社記者吳睿騏桃園15日電）有民眾在網路爆料指出，12日深夜與妻子攜帶西瓜刀外出，遭警方濫用職權調查。桃園市警局保安警察大隊今天表示，姚男無法清楚交代西瓜刀出處更攻擊員警，警方一切都依法辦理。

保安警察大隊中隊長張秉榆今天受訪表示，12日晚間11時49分許，員警在中壢區執行巡邏勤務時，發現一部自小客車違規停放在紅線上，員警便上前勸導並盤查22歲駕駛姚男及副駕駛座上的18歲張女。

張秉榆表示，員警在進行勸導時，看見在自小客車駕駛座與中央扶手處有一把西瓜刀，便告知姚男，無故持有西瓜刀疑觸犯社會秩序維護法，應配合進行後續調查，但在盤查過程中，姚男情緒高漲失控不斷向警方叫囂。

張秉榆指出，姚男不但拒絕接受盤查，對西瓜刀的出處也無法提出證據含糊回應，同時不斷向後閃避靠近車道，警方為避免發生危險便將他拉離車道，但姚男竟徒手攻擊員警臉部，警方因此上前壓制逮捕，過程中也造成另一名員警右肩膀挫傷。

全案訊後將姚男依妨害公務、違反社會秩序維護法等罪移送地檢署偵辦。（編輯：張銘坤）1071015