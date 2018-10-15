報稅紙捲打頭一下 女遭判妨害公務罰2萬

（中央社記者劉世怡台北15日電）李姓女子被控去年到國稅局報稅時，因光明燈適用扣除額問題，竟把申報紙捲成圓筒狀，揮打女稅務員頭使其難堪受辱哭泣。高院今依妨害公務罪判李拘役20天，得科罰金2萬元定讞。

依據台灣高等法院判決書，李姓女子在去年5月25日下午1時許前往台北巿一處國稅局稽徵所報稅，鄭姓女稅務員告知申報書上的所得扣除額不符規定，若執意申報，事後審查時仍會遭剔除。李女因心生不滿，將手上申報紙本資料疊捲成圓筒狀，向正在協助其他民眾報稅的鄭女頭部後方揮打。

一審法院判李女拘役20天，得易科罰金新台幣2萬元，李女不服，提起上訴，由二審台灣高等法院審理。

李女主張，她和稅務員間因所得扣除額發生口角，可能不小心碰觸到稅務員，她沒有打人，監視器上的人不是她，且本案沒有驗傷單。

稅務員表示，她當天是輔導學生替民眾報稅，對方從她後面頭部揮打下去，力道不小，頭髮有飛起來，當時很多學生及民眾在場，很丟臉，也覺得難堪受辱，無法專心執行公務，跑去辦公室哭，在公車上哭回家。

當天在國稅局實習的學生則證稱，原本是他幫李女報稅，過程中有發現光明燈項目，他不確定是否可扣除，所以請鄭姓女稅務員幫忙看一下，鄭女跟李女說這不能申報，李女不滿說「GET OUT」。李女離開時，用文件揮鄭女頭部，有打到，鄭女的頭髮飛起來，頭有往被揮打的方向偏。

高院審酌相關證據，認定李女涉犯妨害公務執行罪、公務員執行職務時當場侮辱罪及強暴犯公然侮辱罪，一行為觸犯3罪，從一較重的妨害公務執行罪論罪，審酌李女手段還算平和，判她拘役20天，得易科罰金2萬元，全案定讞。（編輯：張銘坤）1071015