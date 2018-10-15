假冒賣家調包網拍商品 檢起訴詐騙集團

（中央社記者蘇木春台中15日電）李姓男子等3人組成詐騙集團，在拍賣網站訂購手機以到店付款交易，並要求賣家提供寄件人相關資料，歹徒再到超商假冒賣家調包商品變賣，檢方今天依詐欺罪嫌將李男等3人起訴。

台灣台中地方檢察署起訴書指出，26歲李男、44歲彭男與42歲蘇女組成詐騙集團，民國106年2月間，3人在拍賣網站註冊帳號，在網站找尋賣家準備下手行騙。

106年2月5日，彭男與蘇女佯稱買家，向黃姓賣家訂購一支價值新台幣2萬2000元的iPhone7手機，並指定以便利商店的店到店、貨到付款方式寄送到宜蘭縣羅東鎮中正路一家超商。

詐騙集團並要求賣家，必須在寄出包裹後，傳送寄件人姓名及電話給買家，賣家當天晚間到台中市北區一中街一家超商將商品寄出後，立即將相關資訊傳給買家。

詐騙集團收到訊息後，利用拍賣網站取得貨物代碼及寄運超商門市地點後，立即到黃男寄貨的超商，將另一個裝有馬戲團特技團票券、手機保固說明書等物品的假包裹，向店員佯稱寄錯物品要更換。

店員見假包裹上的寄件人姓名與電話無誤，將原先賣家的貨物替換，因此讓詐騙集團取得貨物，3人將得手的手機變賣後均分款項。

直到黃姓賣家因貨物寄出後無人領取，而被超商退回原門市通知取回後，黃男才發現商品遭調包而向警方報案，台中市警察局第二警分局獲報調閱監視器，循線逮捕李男等3人，訊問後依詐欺罪嫌送辦。

檢方另查出，詐騙集團以同樣手法詐得數位相機、百貨公司禮券、溫泉會館住宿券等商品，台中地檢署檢察官審酌雙方證詞、超商監視器與網拍交易紀錄等罪證，今天依詐欺罪嫌將李男等3人起訴。（編輯：李亨山）1071015