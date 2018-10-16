首名涉貪女檢察官陳玉珍 二審判12年

（中央社記者劉世怡台北16日電）前高檢署檢察官陳玉珍被控收賄案，台灣高等法院今天認定她踐踏檢察官代表國家追訴不法的形象，危害司法公信，收賄期間長達79個月，犯罪所得2300萬元，判刑12年，還可上訴。

陳玉珍遭賭博電玩業者施永華檢舉，指控她長期當業者門神，收黑錢高達新台幣2300萬元，最高檢察署特偵組依貪污、洗錢等罪起訴陳玉珍、律師郭學廉；並依行賄、賭博罪起訴施永華，陳玉珍是首名涉貪的女檢察官。

一審台北地院開庭期間，陳玉珍一反先前在偵查時保持緘默，首度鬆口認罪，坦承違背職務收黑錢；台北地院民國103年7月判陳玉珍12年徒刑，褫奪公權5年；郭學廉犯洗錢罪，判處6月徒刑；施永華因自首行賄，依法免刑。

陳玉珍、郭學廉及檢方不服判決，均提起上訴，施永華部分，未上訴已定讞。台灣高等法院審理期間，陳玉珍多次因病無法為自己申辯而未出庭。

台灣高等法院刑事案發言人王屏夏指出，陳玉珍在收賄時，已從事檢察工作10多年，竟不思廉潔自持，從88年12月起每月收賄25萬元，期間長達79個月，金額高達2300萬元，踐踏檢察官代表國家追訴不法的形象，更出賣國家檢察權最深層的核心價值，危害司法公信。

王屏夏指出，合議庭審酌陳玉珍已認罪，也已繳回全部犯罪所得2300萬元，依違背職務收賄罪，判她12年徒刑，褫奪公權5年；同案被告、與陳玉珍有私交的郭學廉幫助藏匿金錢及洗錢，判刑6月。全案可上訴。（編輯：李錫璋）1071016