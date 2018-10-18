餐飲工會理事長收回扣 700萬元和解獲緩刑

（中央社記者蘇木春台中18日電）台中市餐飲工會羅姓前理事長與洪姓保險員勾結，洪男浮報保費，兩人賺取不法所得逾新台幣446萬元，台中地院考量雙方與工會和解，依偽造文書罪判處兩人1年6月徒刑、緩刑3年。

台灣台中地方法院判決書指出，70歲羅姓男子自民國88年至105年8月擔任台中市餐飲業工會理事長，58歲洪姓男子為保險經紀人公司業務員，洪男94年至106年間負責辦理台中市餐飲工會團體保險的經紀業務。

羅男與洪男93年底在台中市餐飲工會辦公室謀議，商定由洪男負責團體保險業務，並提供每名會員60元回扣給羅男，但洪男發現以佣金支付回扣給羅男利益不高，自97年起雙方謀議將保險費金額浮報增加，將請款單重新列印或影印，持單據向不知情工會承辦人請款。

待工會承辦人員製作現金支出傳票，羅男蓋章後再與洪男到銀行提領款項，洪男將應繳回保險公司的款項扣除後，將回扣款交給羅男，剩餘現金為洪男所有，2人以同樣方式10年來共詐取446萬6741元。

餐飲工會106年度改由蔡男擔任理事長，查帳發現帳務有異，因而揭發羅男犯行，經蔡男委由律師告發偵辦，台中地檢署依偽造文書與詐欺罪嫌將兩人起訴。

法院審理時，兩人坦承犯行，並賠償工會700萬元達成和解，台中地院今天依偽造文書罪判處兩人1年6月徒刑、緩刑3年，必須再接受法治教育10場次，全案可上訴。（編輯：方沛清）1071018