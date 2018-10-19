永和分屍案 檢方聲押美籍男子

（中央社記者林長順新北19日電）檢警偵辦永和分屍案，18日逮捕另一名涉案的美籍何姓男子，新北地檢署偵訊後，認定何男涉犯殺人罪，且有勾串共犯之虞，今天凌晨向法院聲請羈押禁見。

加拿大籍男子顏柏萊（Ramgahan Sanjay Ryan）8月22日被發現遭人殺害分屍，並棄屍在永和新店溪河堤旁。永和警分局過濾相關跡證、通聯紀錄及監視器，案發後3天內逮捕涉案犯嫌美籍男子Ewart Odane Bent及台籍吳姓男子。

另一主嫌美國、以色列籍男子孫武生（Oren Shlomo Mayer）案發後逃往菲律賓，遭當地警方逮捕，在刑事局與菲方聯繫後，將他成功押解回台，目前羈押在案。

檢警釐清案發細節，發現另有一名美籍男子何傑生（Hobbie Jason Eugene）涉嫌在案發前協助購買煙火及汽油，18日將何男拘提到案，警方訊後移送新北地檢署。

何男供稱，當天孫武生邀他到溪邊放煙火，並表示自己機車沒油了，要他幫忙買煙火及汽油，否認參與殺人。

檢察官偵訊後，認定何男涉犯殺人罪，犯罪嫌疑重大，為最輕本刑5年以上重罪，且有勾串共犯之虞，今天凌晨向法院聲請羈押禁見。（編輯：張銘坤）1071019