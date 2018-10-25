司機員曾吸毒緩起訴 宜檢：依證據辦案

（中社記者王朝鈺宜蘭縣25日電）普悠瑪事故列車的尤姓司機員今天被證實曾有吸毒前科獲緩起訴，之後每月都未驗出毒品反應，事後的檢驗尚未完成，宜蘭地檢署主任檢察官江貞諭表示，證據到哪裡就辦到哪裡。

台鐵普悠瑪列車21日在宜蘭出軌翻覆，釀成嚴重死傷。自由時報今天報導，事故列車尤姓司機員曾有吸毒前科獲緩訴，行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯‧尤達卡）在行政院記者會證實確有此事，但尤姓司機員至事故前每月毛髮及尿液檢查都沒有毒品反應，事故後的檢驗尚未出爐。

宜蘭地檢署主任檢察官江貞諭受訪表示，相關尿液、毛髮、電磁記錄、行車記錄，任何與案件有關的證據檢方都已掌握。

江貞諭說：案件是浮動的，目前所有物證和事證全由檢察官組成專案小組連夜查扣，並且和相關行政機關聯繫，若有證據檢察官就會依法偵辦，涉案人及相關責任檢察官都會依據證據一一追究，並沒有針對哪個當下或特定人，原則就是「跟著證據走和全面性偵查」。

她說，這起案件背負18條人命，事發當天檢方分成兩組，一組處理現場蒐證，一組連夜相驗，檢察官感同身受，這18條人命的責任檢方責無旁貸，一定會逐一調查，過程中會有家屬指教或是未盡事宜情形，檢方也都一一承受，也感謝大家的指教。

媒體詢問尤姓司機員是否有吸毒前科，是否擔心尤姓司機員自戕，江貞諭說，檢方當然會擔心，畢竟司機員也受傷，但證據到哪裡，檢察官必須辦到哪裡，並沒有針對特定人或特定面向，只是當證據顯示相關人有涉案時，檢察官就必須要有對應的偵查作為。

宜蘭地檢署偵辦普悠瑪列車出軌事故，認定尤姓司機員犯罪嫌疑重大，有串證、逃亡之虞，22日依業務過失致死罪嫌，向宜蘭地方法院聲押禁見，宜蘭地院漏夜開庭，23日清晨裁定尤男以新台幣50萬元交保。

對此，江貞諭說，尊重法院裁定，尤姓司機員已承認業務過失，檢方仍在統整所有事證，是否仍有提出抗告空間，現階段仍在研議中，但檢方偵查行為不會因此停留。（編輯：陳清芳）1071025