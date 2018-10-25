元大標單爭議 南山人壽聲請停止執行遭駁定讞

（中央社記者劉世怡台北25日電）國產署標售北市「空軍官兵活動中心」設定地上權案，元大銀行標下，但競標的南山人壽不服，聲請停止執行。原審法院駁回後，南山人壽提抗告，最高行政法院今天駁回抗告而定讞。

台北高等行政法院9月27日發布新聞稿指出，南山人壽9月3日參與國有財產署「台北巿空軍官兵活動中心」設定地上權的標案，開標時，財政部國產署派人赴郵局領取4封標封，公布價格，南山人壽投標新台幣75億5988萬元為最高價者，但在場的元大銀行代表表明也有投標，卻未遭公布價格。

國產署宣布暫停開標，派人前往郵局，取得1封標單而繼續開標程序，元大以最高標價82億100萬元得標。南山人壽不服，向台北高等行政法院聲請停止這起標案決標的執行。

法官審理後認定，停止執行應以有行政處分存在為前提，本案為「非公用」土地設定地上權，性質為行政機關為代表國庫將「非公用」的公有財產設定地上權的私法行為，並不是行政處分，也就是不符合要件，裁定駁回。南山人壽不服提起抗告，最高行政法院今天認定原審裁定無誤，駁回抗告。全案定讞。

台北市空軍官兵活動中心等10筆國有非公用土地，土地總面積約1139.52坪，位於台北市中心復興南路及仁愛路口，面臨仁愛路綠蔭大道，區域金融企業總部林立，並鄰近捷運忠孝復興站及知名飯店、百貨，區位極佳，也是台北市僅存少見的精華區大面積國有土地。元大銀行標下70年地上權並表示，將用來自建銀行總部大樓。（編輯：方沛清）1071025