尤振仲稱連續20小時偵訊 檢方：有休息時間

（中央社記者沈如峰宜蘭縣26日電）台鐵普悠瑪列車翻覆事故，司機員尤振仲在聲明書中指出遭連續20個小時偵訊。宜蘭檢方今天澄清，這與事實不符，且每次偵訊段落之間都有適時給予休息。

尤振仲今天透過兒女發表聲明表示，他因日前遭連續20小時的偵訊，身體狀況目前尚未恢復，無法在第一時間向外界說明事故原委，因此在傷勢穩定的今天，委託兒女發表4點聲明，對於發生事故造成許多家庭破碎，甚至無法彌補的憾事，內心深感萬分歉疚與不安，也致上無限歉意。

對於遭連續20小時的偵訊，宜蘭地方檢察署傍晚澄清，尤振仲遭檢方偵訊之前，自稱精神狀況良好，可以接受偵訊，檢方於是在事故發生隔天，也就是22日上午請尤振仲到地檢署說明案情，且由同一名檢察官分次訊問，避免連續疲勞偵訊，偵訊時間到當天晚上近10時。

此外，檢方指出，在每次偵訊段落之間有自由休息時間，每次訊問前也都再向尤振仲確認身心狀態是否適宜，當時尤振仲的兒子也在場陪同，檢方也定時供應父子倆人的用餐。

宜蘭地檢署偵辦台鐵普悠瑪列車出軌事故，認為尤振仲犯罪嫌疑重大，有串證、逃亡之虞，22日晚間向法院聲押禁見；宜蘭地院漏夜開庭，23日清晨裁定以新台幣50萬元交保。（編輯：唐聲揚）1071026