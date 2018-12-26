中時指黃國昌岳父中國投資蓋廠 判賠50萬

（中央社記者劉世怡台北26日電）立委黃國昌不滿中國時報指岳父到中國蓋千坪廠房，報導中的工廠照片也非岳父所開，提告求償，一審勝訴，經上訴，二審今天仍判中時與副總編輯王健聖連帶賠償50萬元、登報道歉。

黃國昌主張，中國時報在民國104年12月27日以「養雞種樹？黃國昌謊言被戳破」為標題，報導岳父高熙治在中國山東投資上億元的農業園區，土地上蓋有工廠、占地約3000坪等文字說明。

黃國昌指出，報導中搭配的照片為龍口市水利公司，但這與原告家屬毫無關係，而且所謂的農業園區，並無大型廠房等措施；讀者在閱讀這篇文章後，會誤解他岳父在山東有投資上千坪廠房、自己說謊等情形，侵害他的名譽權。

黃國昌因此對中國時報、王健聖提告連帶賠償500萬元，且要求在中國時報等7家紙媒的全國版頭版刊登道歉啟事1日。

一審台北地院審理後根據相關事證，認定王健聖未能證明已盡合理查證義務，過失侵害黃國昌的名譽權，中國時報則要負連帶賠償責任。

北院審酌黃國昌及王健聖的財產情形，以及中國時報實收資本額等情況，判中時與王健聖連帶給付50萬元給黃國昌；登報道歉部分，則判要在中國時報、聯合報、自由時報的全國版政治綜合版刊登道歉啟事1日。

中國時報不服提起上訴，二審台灣高等法院認定一審判決並無違誤，維持原判，駁回上訴，全案可上訴。（編輯：李錫璋）1071226