女子外木山晨泳 遭浪捲走喪命

兩名泳客27日上午8時許在基隆市外木山海興游泳池晨泳時遭大浪捲到外海，其中一名男子自行游上岸，腿部受傷，另一名女子救上岸時已失去生命徵象，經送醫急救後宣告不治。圖為國防部搜救直升機抵達現場救援。中央社記者王朝鈺攝 107年12月27日

（中央社記者王朝鈺基隆市27日電）兩名泳客上午8時許在基隆市外木山海興游泳池晨泳時遭大浪捲到外海，其中一名男子自行游上岸，腿部受傷，另一名女子救上岸時已失去生命徵象，經送醫急救後宣告不治。

消防局上午8時許獲報立刻出動安樂和中山分隊共18人前往救援，海巡署也調派艦艇到場馳援，岸巡第二巡防區並出動安檢所人員到場協助，國搜中心並調派國防部搜救直升機S-70C，上午8時58分從松山機場起飛，於上午9時20分抵達現場。

搜救人員表示，抵達現場時陳姓男子已自行游上岸，腿部受有外傷但無生命危險，另一名56歲張姓女子距岸約100公尺載沉載浮，由於當時海象不佳約有7級浪，搜救人員一度試圖以水中推進器接近張女，但下水後評估恐對搜救人員造成危險因而取消。

搜救人員指出，由於風浪實在太大海巡船艇難以接近張女，直升機抵達現場後也因側風太強，若經由吊掛方式擔心人員撞擊到消波塊造成危險，最後決定由消防局出動橡皮艇，於上午10時許將張女救上岸，隨即送往基隆長庚醫院急救。

院方表示，張女於上午10時49分到院時已無生命徵象，經30分鐘搶救後仍回天乏術。（編輯：陳清芳）1071227