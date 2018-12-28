助理酒駕釀禍 苗縣議員：絕不護短

（中央社記者管瑞平苗栗縣28日電）苗栗縣議員劉順松助理張盛隆，聚餐飲酒後騎乘機車，疑似為躲避員警查緝，與大型重機發生擦撞，當場倒地不起，幸無生命危險，劉順松今天表示，將請警方依法處理，絕不護短。

苗栗縣竹南警分局副分局長張中指出，這起事故發生在27日下午，身穿苗栗縣議員劉順松竹南助理背心的張盛隆，騎乘機車行經一處無號誌路口，未禮讓幹道先行，擦撞大型重型機車，連人帶車橫倒在地上，員警發現立即通報救護車前往救援。

救護人員協助張盛隆送醫救治，頭部皮外傷，無生命危險，但他身上卻傳出濃濃酒味。警方調查，張盛隆參加友人聚餐，喝酒後騎乘機車離開，疑似為躲避巡邏員警，加速油門從巷口竄出釀禍，經抽血檢測酒測值高達0.85mg/L。

苗栗縣議員劉順松今天受訪指出，平日嚴禁助理白天飲酒，但竹南助理張盛隆確實酒駕肇事，頭部因此遭受撞擊，第一時間前往探視時，張盛隆還語無倫次，目前仍在住院中，等他較為清醒後，將予以告誡，並請警方依法處理，「絕不護短」。（編輯：李錫璋）1071228