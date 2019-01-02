屏東枋寮安養院火災 93歲老翁嗆傷送醫

屏東縣枋寮鄉一處老人養護中心2日下午發生火警，消防人員到場搶救，共疏散38位住民，其中一名93歲老翁嗆傷送醫救治，詳細起火原因調查中。（屏東消防局提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年1月2日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣2日電）屏東縣枋寮鄉中正大路一家私立老人養護中心今天下午發生火警，院方及消防人員一共疏散38位住民，其中有一名93歲的老翁嗆傷，送醫救治，目前意識清楚，生命跡象穩定。

消防隊表示，接獲通報後，到達位於一樓平房的養護中心，立即佈線搶救，並與院方共同疏散38位住民。

警方表示，火是從這名被嗆傷93歲老翁的輪椅上燒起來，燃燒到被單、衣物及衣櫃，所幸所有住民都被疏散出來。警方到時，這名老翁已被推到戶外先進行急救，而後送醫。消防隊搶救13分鐘，將火完全熄滅，屏東消防局表示，起火原因調查中。

屏東縣政府社會處副處長徐紫雲表示，這名嗆傷的老人目前意識清楚，生命跡象穩定。這家養護中心民國91年設立，是合格安養院，每年都有按規定進行2次消防演練，消防設備合格。（編輯：吳佳穎）1080102

屏東縣枋寮鄉一處老人養護中心2日下午發生火警，院方及消防人員共疏散38位住民，其中一名93歲老翁遭嗆傷，已送醫救治。（屏東消防局提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年1月2日