綑綁母女洗劫拍裸照 二嫌賊星必敗[影]

影片來源：中央社

（中央社記者黃旭昇新北5日電）新北市警方偵辦樹林母女遭綑綁強盜案，今天逮捕丁姓主嫌及其僱用移工的同夥共兩人。主嫌與被害人是車友，因經營工廠有財務危機，才以複製鑰匙侵入犯案，卻因反光亮片漏餡。

新北市樹林區1對母女，2日在屋內遭2名身穿雨衣、持鑰匙侵入住宅的男嫌綑綁，1名被害人還遭拍攝不雅照。2嫌搶走現金新台幣6000多元後逃逸，被害人被綁將近6小時後脫困，通報家人並報案。

新北市政府樹林警分局偵查隊長廖武郎表示，案發後專案小組不眠不休偵辦，蒐集相關證據及線索，因主嫌僱用移工以其腰帶犯案，並將腰帶遺留現場，且主嫌等人所戴手套也留在現場；綑綁過程中，被害人還咬破嫌犯手指而流血，加上循線找到丟棄的雨衣，讓鑑識小組能從相關證物微物跡證比對身分。

警方並調閱現場的監視器，從犯案時間點往前追查嫌疑人身分、往後追查犯案後逃逸方向及去處，但偵辦行動一度受阻斷線，讓辦案陷入瓶頸。

廖武郎說，專案小組不放棄，重複檢視監視器後發現，前往被害人家中犯案時，1高1矮的二嫌一度在雨衣下露出褲子反光亮片，經過兩處影像比對後，專案小組才鎖定嫌犯。

在樹林區保安街一段開設塑膠微粒射出與模具工廠的丁姓主嫌，在綑綁被害母女時，因彼此熟識而刻意以手機對談。警方說，丁嫌因使用移工的手機不熟悉介面，所以，讓犯案過程拖了很長的時間。

警方說，丁嫌開設的小型工廠只有他與移工兩人，因為其出現財務困難，積欠10多萬元，一度曾向被害人黃女借錢。

丁嫌與被害人是自行車的車友，與對方一家人都熟識，1個半月前還向被害人丈夫借用機車，才有機會複製鑰匙，順利侵入住宅犯案。

警方說，丁嫌入侵住宅後，一度猶豫要不要繼續偷竊。依據被害人描述，當她進入兒子的房間時，看見嫌犯正翻箱倒櫃，擺著的錢都還沒有被拿走。

二嫌怕東窗事發，才綑綁先後回家的母女兩人。又害怕被認出聲音，才以手機交談，並拍攝不雅照片，威脅被害人不得報警。被害人在手機筆談過程，一度提供提款卡與密碼，但嫌疑人並沒有取走。被害人事後清查損失，約6000多元。

丁嫌與移工兩人1高1矮，分別穿黑色與粉紅雨衣進入住宅。犯案後，丁嫌請先離開現場的移工換穿黑色雨衣避人耳目，並帶走另1件粉紅雨衣，稍後離開的丁嫌則沒穿雨衣離開。

不過，以影像追人的警方追蹤斷線時仍不放棄，發現他們先後集結，並由移工騎沒有牌照的電動自行車載丁嫌，隨後又換乘機車回到丁嫌的工廠。

警方偵辦後認為是熟人犯案，並鎖定嫌犯身分，昨晚前往主嫌工廠請移工協助釐清案情。丁嫌唯恐被害母女報案，一度回到現場假裝關心母女，企圖探詢口風。

警方以關係人身分請移工到案後，發現移工是去年8月第二次來台，他今天凌晨供稱，受指示與台灣老闆犯案。警方鎖定丁姓主嫌的各處落腳地點，以手機定位鎖定位置，上午策動丁嫌到樹林警分局投案。

全案歷經不眠不休偵辦，順利偵破。丁嫌供稱拍攝不雅照片的手機已丟棄，警方除持續追查補強證據還原影像，今天以強盜罪嫌移送二嫌。丁嫌還語帶哽咽地說，向被害人道歉。（編輯：戴光育）1080105