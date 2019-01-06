婦騎機車跌落溪谷3天 奇蹟獲救失溫送醫

（中央社記者王鴻國新北6日電）新北土城有一賴姓婦人騎機車出門後失聯，子女擔心母親安危報警協尋，警方雖在溪谷邊坡發現賴婦機車，但遍尋不著人，子女及警方不放棄，已受困3天多的賴婦今天上午奇蹟獲救。

47歲賴姓婦人2日向女兒說要到坪林找弟弟後就一直沒回家，雖然曾於3日凌晨打電話向家人報平安，當時表示因大雨在附近超商躲雨，繼而就音訊全無，賴婦的子女等到當天晚間8時才心急到派出所報案協尋。

賴婦子女向警方表示，媽媽因債務壓力太大而騎機車出門，她們擔心母親出意外，警方也查出賴婦手機最後發話位置位於石碇區蚯蚓坑的基地台。於是通知轄區派出所派員前往基地台現場周邊作大範圍搜尋，但均未發現失蹤賴婦所騎乘的機車及行蹤。

警方根據家屬提供的線索，連日調閱路口監視器及經過車輛的行車記錄器畫面比對，於今天凌晨零時過濾民眾提供行車記錄器畫面時，發現一輛機車於3日凌晨5時30分左右行經106線道54.5公里處時，機車光源突然消失，懷疑機車駛出道路跌落邊坡。

警方在得到具體位置的訊息後就通知石碇消防隊會同前往協助搜尋賴女下落，於距離路面4公尺邊坡處尋獲賴婦所騎乘機車，但現場搜尋未發現賴婦，警消研判賴婦應是已經自行爬上岸離去，才結束搜尋工作。

警方表示，由於子女及派出所員警邱張盛不放棄希望，今天上午再度前往機車摔落現場搜尋，沿溪下游方向找尋，員警突然看到遠方有藍色物體，讓賴婦子女燃起希望並表示，媽媽穿的雨衣就是藍色的。

經大家呼喊且獲微弱回應「我在這裡」，員警趕緊向前並在距離摔落現場100公尺處的溪岸邊，果然發現已失蹤超過3天的賴婦。似乎因賴婦一直穿著雨衣及安全帽禦寒，才能熬過溪谷的低溫。

賴婦對員警表示，她摔落後一直找不到路可以攀爬到路面，只好到附近橋墩休息，也因為身體虛落而睡著了，再加上溪水聲音很大，才沒有聽到警消搜救的聲音。

經員警初步檢視，賴婦雖然有失溫現象，但生命跡象穩定，意識清楚，於是將賴婦扶上岸並先載回派出所喝熱開水休息，通知救護車將賴婦送醫救治。（編輯：李錫璋）1080106