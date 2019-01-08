為償人情意圖賄選 嘉義婦人判刑1年8月

（中央社記者江俊亮嘉義市8日電）嘉義縣太保市謝姓婦人自稱為償還里長、市民代表人情，去年意圖買票賄選，卻因對方已有支持人選而作罷。法官認為被告不願供出背後指使者，處有期徒刑1年8月、褫奪公權3年。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊今天表示，這是嘉義地檢署去年偵辦多合一選舉，首件依違反選舉罷免法起訴的案件，由於謝婦未供出是否有上游指使者，因此檢方堅持不給緩刑，希望二審能支持。

蔡英俊指出，謝姓婦人為償還尋求連任的里長、市民代表曾協助她處理車禍的人情，意圖以里長每票新台幣2000元及市民代表每票1000元為代價，合併每票3000元代償「二合一」買票。

去年8月29日晚上9時左右，謝婦先後向鄰居龔姓、王姓婦人詢問家中選舉人票數，得知分別有5票（15000元）及6票(18000元)，要求以上述價格投票支持里長及市民代表候選人，但因龔、王2人另有支持對象而未交付賄款。

雖然謝姓被告僅止於行求賄賂階段，但法官認為謝婦的行為仍無礙賄選罪之成立，判處有期徒刑1年8月、褫奪公權3年；未扣案用以行求賄賂的3萬3000元沒收。

判決書指出，被告在審理中供稱，她在民國101年出車禍時，因里長、市民代表曾幫她談和解及保險理賠，她送紅包或送禮給對方都被退回，所以才想用買票方式來償還人情。

不過法官認為，縱然被告曾受2人幫忙，但合法的償還人情途徑很多，且被告買票的對象為隔壁鄰居，與被告有親戚（堂妯娌）關係，平時多有來往，很難讓人相信被告需自己出資買票。

法官認為，被告供稱自己以賣早餐及採收番茄為生，每月收入約一萬多元，若買票成功，將支付3萬3000元，明顯違背一般生活經驗，且被告自始至終坦承犯行，卻不願供出指使者，只希冀求得緩刑，此類行為本質上已不適合為緩刑之宣告。

法官還在判決書中寫道，法院若遽然對買票者宣告緩刑，無異對外宣示：雖然政府一再對外宣導禁止賄選，並加強查緝，但賄選被抓到時，只要坦白承認，獨攬罪責，不用供出上手，同樣可免除牢獄之災，如此一來，「如何遏止敗壞的選風？如何健全民主政治？」（編輯：陳俊碩）1080108