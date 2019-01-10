靖源專案查緝數位機上盒非法訊源 11人到案

（中央社記者蕭博文台北10日電）台灣高等檢察署表示，為打擊不法侵權行為，維護台灣保護智慧財產權的國際形象，今天發動「靖源專案」，共查獲數位機上盒非法訊源大型機房7處，約談11人到案。

高檢署發布新聞稿指出，盜版業者自行建置或租用側錄機房，非法重製國內外著作權利人的視聽及音樂等著作物，再利用網際網路散布謀取利益，嚴重侵害權利人的重製、公開播放及公開傳輸等權利。

高檢署表示，智慧財產檢察分署3日召集內政部警政署刑事警察局電信偵查大隊、保安警察第二總隊刑事警察大隊及所屬地方檢察署主任檢察官召開查緝「數位機上盒非法訊源」專案會議，並於今天同步展開查緝行動。

新聞稿指出，此次查緝行動同步在台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市及屏東縣等地執行，鎖定違反著作權法經營「數位機上盒非法訊源」的業者及提供資金的洗錢犯罪行為者。

高檢署表示，刑事局及保安警察第二總隊為此成立「靖源專案」，經士林、台中、台南及屏東地方檢察署檢察官指揮偵辦，今天共動員128名員警同步執行搜索。

新聞稿指出，本次查緝行動緝獲數位機上盒非法訊源大型機房共7處(八里、汐止、桃園等3處，中市2處，台南1處，屏東1處)，到案人數計11人，並於搜索完畢後將非法訊源斷訊。

高檢署說，本次行動查扣大批供犯罪所用的機具設備，如訊號轉碼器、訊號轉換主機、網路傳輸主機及網路連線設備、集線器等，所查獲的機房規模也是歷年來最大，相關涉案人正由檢警訊問追查中。

新聞稿最後提到，打擊侵害著作權犯罪，保護智慧財產權與國人使用正版視聽及音樂著作物的權益，攸關影音產業發展與國家形象。此次查緝行動，在各檢察署與警政署相關單位充分合作下，獲致良好成效，未來將持續督導各地檢署執行查緝非法數位訊源，保護著作權利人權益，並促進經濟與文化提升。（編輯：張銘坤）1080110