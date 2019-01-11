馬英九案抽籤 更一審張惠立受命審理

（中央社記者林長順台北11日電）前總統馬英九涉洩密案，最高法院3日發回更審。台灣高等法院今天公開抽籤分案，由庭長張惠立擔任受命法官兼審判長，法官游士珺、柯姿佐擔任陪席法官，組成合議庭審理。

已解散的最高檢察署特別偵查組於民國102年偵辦立委柯建銘、前立法院長王金平、前法務部長曾勇夫等人疑涉司法關說案期間，馬英九被控於同年8月31日，洩漏偵查中秘密、柯建銘個人資料及通訊監察資料，給前行政院長江宜樺、前總統府副秘書長羅智強。

台北地檢署起訴後，台灣高等法院二審認定馬英九洩漏偵查秘密及個人資料，判刑4月。最高法院舉出原審事實記載籠統、江宜樺是否無權知悉等4大理由，以原審有判決理由不備等違法，3日發回更審。（編輯：張銘坤）1080111

前總統馬英九涉洩密案，最高法院3日發回更審。台灣高等法院11日公開抽籤分案，高院庭長周政達（圖）宣布由庭長張惠立擔任受命法官兼審判長。中央社記者林長順攝 108年1月11日