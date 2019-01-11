影射陳鴻文收錢打假球 評論員遭起訴誹謗罪嫌

（中央社記者蕭博文台北11日電）中職富邦悍將隊投手陳鴻文不滿博弈觀察家陳建名在節目中影射他收受千萬元打假球，提出誹謗告訴。士檢調查認為，陳建名無法證明所言為真，日前依誹謗罪嫌提起公訴。

陳鴻文原為中信兄弟球員，民國106年11月6日與隊友蔣智賢等人遭釋出，男子陳建名同年11月7日以博奕觀察家身分參加電視節目錄影時，針對釋出事件發表看法。

士林地方檢察署起訴書指出，陳建名在節目中表示，傳聞中南部組頭透過白手套找到陳鴻文跟蔣智賢，「聽說有送了一些錢，請他們下半季的時候就開始要來放水。」還稱聽說一場就送了新台幣1000萬元。

主持人追問是否只是未經證實的傳聞，陳建名則說，「對，因為下半季結束，準備要打季後賽，他們又找到這兩位，聽說後來這個事情傳到教練那邊」、「寧願把這些人冰凍起來，也不要讓他們在那邊放水打假球」。

案經陳鴻文提出告訴，陳建名坦承發表相關言論，但否認有誹謗犯意，辯稱是在台北市林森北路卡拉ＯＫ喝酒時，一名叫做「可樂」的人告訴他的，但他不知道「可樂」真實姓名與聯絡方式，也只見過一次面。

檢察官認為，陳建名在節目上散布陳鴻文打假球的消息，但無法證明所言為真，不實內容足以貶損陳鴻文的名譽，依誹謗罪提起公訴。（編輯：張銘坤）1080111