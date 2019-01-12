越南觀光客逾期居留 非法打工躲貨車遭警查獲

台東縣警察局台東分局10日攔檢一部大貨車時，發現在後車斗黑帆布下藏有11名非法居留越南籍人士，其中1名逃逸外勞、1名非法打工、9名為逾期居留觀光客，11人供稱在台東幫忙農事。（警方提供）中央社記者盧太城台東傳真 108年1月12日

（中央社記者盧太城台東縣12日電）台東警分局今天表示，10日查獲11名非法居留越南籍人士，其中1名逃逸外勞、1名非法打工、9名為逾期居留觀光客，11人藏身在貨車後車斗黑帆布下被查獲，供稱在台東幫忙農事。

台東縣警察局台東分局10日執行取締砂石車勤務時，在卑南鄉和平路攔檢一部大貨車，因適逢觀宏專案查緝脫逃外籍人士期間，員警加強盤查；發現大貨車的車斗用黑帆布覆蓋，但有東西會動，感覺可疑，趨前一看，斗篷內藏著數名外籍人士。

警方清查有7男4女、共11名越南人，均無法提供相關證明文件供警方查證，警方將他們送到內政部移民署台東服務站調查，有1男是逃逸外勞，1女持觀光護照入境非法打工；另外9人有3女、6男是逾期居留的觀光客，但並非日前查緝觀宏專案脫逃的團客。

現場11人穿工作服，穿雨鞋，警方詢問原因，11人供稱在台東從事農作，有時候拔草，有時候挖生薑，或是採釋迦和鳳梨，10日被查獲當天正準備要去拔草。

警方表示，會僱用外籍人士從事農作的大部分不是本地農夫，都是租地種植的盤商。警方呼籲，勿貪求非法外勞工資便宜而僱用，如遭查獲將受罰而得不償失；並鼓勵民眾如有發現任何違法案件，也請立即與台東分局聯繫。（編輯：陳政偉）1080112