彰縣女童被打到顱內出血 家暴父遭起訴

（中央社記者吳哲豪彰化16日電）1歲大劉姓女童被父親毆打導致顱內出血，因嘔吐嗜睡送醫急救，醫護人員發現女童身上有多處瘀傷通報縣政府，檢警介入偵辦，檢方今天將劉男依傷害罪起訴，建請法官從重量刑。

根據台灣彰化地方檢察署今天公布的起訴書，1歲大的劉姓女童曾因家中照顧不周導致顱內出血，有發展遲緩的問題；女童父親無業在家，去年2月強迫女童練習走路復健時，不小心讓女童跌倒；劉男又毆打女童，導致女童臉部挫傷瘀青，背部臀部挫傷。

劉男和妻子討論要將女童出養時發生爭執，劉男將女童丟擲到桌子上，導致女童顱內出血，有嘔吐嗜睡的情形，女童的母親趕緊將女兒帶到彰化基督教兒童醫院就醫，醫護人員發現女童身上有多處瘀傷，頭部電腦斷層檢查也發現女童顱內出血，且女童體重異常減輕，懷疑父母虐童，通報彰化縣政府後由檢警處理。

劉男接受檢警訊問時供稱，他無業在家，負責照顧小孩，在照顧小孩復健學步時，小孩曾跌倒撞到頭；女童的母親則說，先生曾為了威嚇她的父母，把小孩子抓起來再放下去，小孩曾因此嘔吐好幾天。

檢察官認為，劉男動輒對女童拳腳相向，造成顱內出血、各處瘀傷新舊交雜等傷害，忝為人父，犯後為掩飾犯行，阻止家人送醫，因此依傷害罪提起公訴，同時建請法官從重量刑。（編輯：陳清芳）1080116