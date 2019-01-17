台南虐童致死案 生母表姊稱剛流產仍遭押

（中央社記者楊思瑞台南17日電）台南一歲多女童疑遭虐死，4名涉案人昨晚及今天凌晨陸續被裁定收容或收押。女童生母的表姊雖向法官表示流產後不滿兩個月，但法官認為不符讓新生兒受母親照顧條件，諭知羈押。

台南地方法院庭長林臻嫺今天上午受訪時表示，此案3名已成年的被告分別是女童生母的表姊、表姊夫及一名男性友人。在法官訊問時坦承有共同毆打凌虐女童，並造成女童死亡的結果，但都矢口否認故意殺人；辯稱僅是要教訓女童、及避免女童嬰靈作祟等原因。

林臻嫺表示，依照相關卷證資料，足認被告3人涉嫌犯刑法第271條第1項殺人罪、及同法第286條第1項凌虐幼童罪。且依共犯間互有推諉卸責情形，認有湮滅證據之虞，且有羈押必要，均諭知予以羈押，但無禁止接見通信必要。

她說，女童生母的表姊雖表示剛於去年12月中旬流產，屬生產後未滿兩個月情形。但法官考量刑事訴訟法第114條第2款立法意旨，除為顧及母親健康外，主要為使剛生產後的新生兒能受母親照顧。被告是屬流產，應無此點顧慮，故認不符合該款要件，仍諭知羈押。

林臻嫺表示，女童生母因未滿18歲，為少年犯。經移送少年法庭訊問後，法官認為涉犯殺人重罪，且尚有共犯偵查中，有串證之虞；另依目前的家庭生活狀況考量，責付不宜，故依少年事件處理法第26條第2項規定，諭知收容。（編輯：方沛清）1080117