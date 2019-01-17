高志鵬移送宜蘭監獄服刑

前民進黨立法委員高志鵬因犯圖利罪，遭法院判刑4年6個月定讞。他於10日向新北地檢署報到後，17日在戒護車護送下，由新北地檢署移送到宜蘭監獄服刑。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 108年1月17日

（中央社記者沈如峰宜蘭縣17日電）前民進黨立法委員高志鵬因圖利罪，遭法院判刑4年6個月定讞。他於10日向新北地檢署報到後，暫發監台北分監，今天被移到宜蘭監獄服刑。

法務部矯正署宜蘭監獄副典獄長陳錫樑受訪時說，高志鵬在戒護車護送下，約在上午10時30分在抵達宜蘭監獄。經過身分相關確認與檢查作業後，高志鵬被安排至新收房，同牢房內還有3人先前因貪污、槍砲與傷害入獄。高志鵬到監後心情平和，並無特別要求。

陳錫樑表示，獄方對於新的收容人在剛進入監獄時，會先請收容人簽署資料開放查詢意願調查表，因高志鵬不願意對外開放個人資料，因此無法提供他的收容編號等資料。

由於高志鵬抵達宜蘭監獄時，正好碰上中午用餐時間，獄方當時為所有收容人準備的是香菇油飯、芹菜貢丸湯及白菜滷。獄方安排他與其他收容人一起用餐。

獄方指出，因宜蘭監獄收容新北地檢署指揮執行3年以上有期徒刑受刑人，因高志鵬被判處4年6個月，符合這樣條件。

高志鵬被控藉關說國有非公用市場用地承租價購案，收取業者新台幣50萬元政治獻金，更二審依圖利罪判刑4年6個月，褫奪公權4年，最高法院日前駁回上訴，全案定讞。（編輯：方沛清）1080117