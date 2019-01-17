這樣回上一頁
手指從螢幕左側邊緣往右滑
我知道了
更多編輯台推薦新聞：
政黨惡鬥加民粹訴求 美英老牌民主國同陷困局
國際

政黨惡鬥加民粹訴求 美英老牌民主國同陷困局

烏克蘭芭蕾壞男孩恐同又歧視肥胖 巴黎歌劇院撤邀請
國際

烏克蘭芭蕾壞男孩恐同又歧視肥胖 巴黎歌劇院撤邀請

味全龍大復活 挑起龍迷期待又矛盾的棒球魂
運動

味全龍大復活 挑起龍迷期待又矛盾的棒球魂

看待家暴新聞可以這樣做 別讓鄉民正義二次傷害受虐者
社會

看待家暴新聞可以這樣做 別讓鄉民正義二次傷害受虐者

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

高志鵬移送宜蘭監獄服刑

最新更新：2019/01/17 14:01
前民進黨立法委員高志鵬因犯圖利罪，遭法院判刑4年6個月定讞。他於10日向新北地檢署報到後，17日在戒護車護送下，由新北地檢署移送到宜蘭監獄服刑。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 108年1月17日
前民進黨立法委員高志鵬因犯圖利罪，遭法院判刑4年6個月定讞。他於10日向新北地檢署報到後，17日在戒護車護送下，由新北地檢署移送到宜蘭監獄服刑。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 108年1月17日

（中央社記者沈如峰宜蘭縣17日電）前民進黨立法委員高志鵬因圖利罪，遭法院判刑4年6個月定讞。他於10日向新北地檢署報到後，暫發監台北分監，今天被移到宜蘭監獄服刑。

法務部矯正署宜蘭監獄副典獄長陳錫樑受訪時說，高志鵬在戒護車護送下，約在上午10時30分在抵達宜蘭監獄。經過身分相關確認與檢查作業後，高志鵬被安排至新收房，同牢房內還有3人先前因貪污、槍砲與傷害入獄。高志鵬到監後心情平和，並無特別要求。

陳錫樑表示，獄方對於新的收容人在剛進入監獄時，會先請收容人簽署資料開放查詢意願調查表，因高志鵬不願意對外開放個人資料，因此無法提供他的收容編號等資料。

由於高志鵬抵達宜蘭監獄時，正好碰上中午用餐時間，獄方當時為所有收容人準備的是香菇油飯、芹菜貢丸湯及白菜滷。獄方安排他與其他收容人一起用餐。

獄方指出，因宜蘭監獄收容新北地檢署指揮執行3年以上有期徒刑受刑人，因高志鵬被判處4年6個月，符合這樣條件。

高志鵬被控藉關說國有非公用市場用地承租價購案，收取業者新台幣50萬元政治獻金，更二審依圖利罪判刑4年6個月，褫奪公權4年，最高法院日前駁回上訴，全案定讞。（編輯：方沛清）1080117

地機族