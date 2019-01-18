黃琪因病聲請停止審判 法院駁回

（中央社記者林長順台北18日電）本名黃照岡的黃琪，被控涉詐騙車商招待免費駕乘旗艦車遭訴，案件目前在台北地院審理中。黃琪日前因病聲請停止審判，法官認為不影響他在法庭正常表達，今天裁定駁回。

黃琪去年12月間出庭時坐輪椅，由律師推進、出法庭，疑似出現表達障礙等情況，他委請律師向法院聲請停止審判。

黃琪指出，他去年4月11日到台大醫院接受腦部血流單光子斷層掃描，經診斷「疑似輕度知能障礙、疑似抗磷脂質抗體症候群」，有腦灌注異常，也不斷有暫時性腦缺血的病況。

黃琪另提出去年7月間到奇美醫院就診的診斷證明，表示自己有暫時性腦缺血的情形。他應已無法於法庭為自己答辯，因此，具狀聲請停止審判，並請法院指定醫療院所進行相關病情鑑定。

法官審理後指出，黃琪的台大醫院、奇美醫院診斷證明書，診斷僅為「疑似」，就診時意識均為正常，並可進行日常生活活動，而且黃琪未接受醫師建議進行檢查輕度知能障礙鑑別所需的篩檢，也沒有進行追蹤檢查，難以認定他確診罹患輕度知能障礙等病。

法官認為，黃琪所提資料，不足證明他有因疾病不能到庭或影響正常在庭表達能力等狀況，也沒有進行鑑定必要。法官參酌黃琪去年到庭陳述狀況，以及有輔佐人及辯護人協助為他辯護，因此，裁定駁回。

此外，曾詐騙前總統陳水扁的黃琪，被控涉冒充他人名義，7次向知名飯店訂房取得優惠房價，一審被判有期徒刑1年10月，另有1年刑期可易科罰金，全案目前上訴到台灣高等法院審理中。（編輯：戴光育）1080118