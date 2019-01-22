羅紹和幫助逾5000孩童 盼民眾捐款關懷弱勢

（中央社記者王承中台北22日電）前國防部發言人、安得烈慈善協會執行長羅紹和今天接受媒體專訪表示，童年困苦受人幫助很多，希望有生之年回饋社會、關懷弱勢孩童，協會正準備年菜，盼民眾捐款幫助弱勢家庭。

羅紹和今天接受廣播媒體專訪，在被問及為何選擇在軍旅生涯最輝煌時急流勇退，羅紹和表示，小時候因為家庭因素受到很多人照顧，因此他心裡一直有個感動，就是當事業到某個境界時，要轉換到關懷弱勢家庭、孩童的工作，主要就是回饋的心。

羅紹和表示，安得烈慈善協會目前共幫助5465名孩子，來源主要是警察機構、學校、教會、村里長以及社福機構的通報。為把有限資源用到真正需要的家庭，協會對個案會有評核制度，達標才會立案援助，並依據狀況決定援助時間長短，每半年做調查，若狀況改善，便會停援。

羅紹和說，每個月都會給需要幫助的孩童一個食物箱，共分為四種。0到3歲的孩童是嬰兒食物箱，也根據每名嬰兒給予不同的奶粉；有些家庭因為宗教信仰吃素，所以也有準備素食食物箱；葷食食物箱則稱為善良食物箱；還有針對重症孩童的專案食物箱，裡面則是高蛋白的營養補充品。

他說，除食物箱外，也十分注重孩童的品格，過去有辦生命成長營，舉辦學藝競賽，發掘文筆、繪畫有才華的孩子，還有辦清寒資優學生的獎助學金。他說，很多孩子都很有天分，就是缺乏條件、資源，協會盡量幫助，也鼓勵孩子未來要盡量回饋社會，這也是他在推廣的理念。

羅紹和表示，目前正在準備過年的年菜，資金還缺將近新台幣100萬元左右，但今年已比去年好，感謝民眾支持。他說，安得烈慈善協會是長期性工作，需要許多朋友一起幫助弱勢家庭，希望大家能夠長期的小額定期捐款。

對於為何會投身慈善事業，羅紹和說，他的父親因為在八二三砲戰中因公傷殘退伍，沒有謀生能力，小時候家境十分困苦，他跟他弟弟曾經被送去孤兒院、寄養家庭。他兩年前從軍中退伍時已經53歲，他在人生過程中受到的幫助，在他有生之年能回饋社會，這是他唯一可做的事。（編輯：林興盟）1080122