柯文哲砍敬老禮金 陳思宇：拜票差點被打

（中央社記者劉世怡台北23日電）無黨籍台北市立委補選候選人陳思宇今晚與「館長」陳之漢直播，被問到「選區偏老」，陳思宇說因巿長砍掉敬老禮金，她拜票差點被打，她若當立委，將加速都更、讓長者享受醫療。

被視為「柯家軍」的陳思宇與台北巿長幕僚「學姐」黃瀞瑩今天與「館長」陳之漢直播，從兒虐事件動私刑到同婚、死刑、去蔣化、健康捐無所不聊，眾多網友留言問陳思宇及黃瀞瑩有沒有男友，陳之漢多次說，「人家有沒有男友不關你的事，你也不會成為他的男友」。

陳之漢提及這次立委補選的選區為台北巿士林、大同，選區偏老、老人居多，陳思宇在老人心中較沒有份量，很難選；陳思宇回應說，這幾次在拜票的時候，好幾次差點被打，主要是因為巿長把重陽敬老禮金砍掉，人民一直沒有辦法釋懷，而且還要她還錢四年共6000元，所以她只能很認真的去講，沒有得到錢，但巿長給了疫苗、共餐，還有未來的長照等。

陳思宇說，當然老舊的社區還有一件很重要的事情，就是都更，很多老人家無法爬樓梯，所以如果她順利選上立委，進入立法院，會推動加速都更以及讓長者享受醫療體系。

陳思宇還提到酒駕刑責加重可以被討論，因為危害別人的生命，須更嚴格執法；對同性婚姻的看法則是認同；對去蔣化、文化部長遭掌摑部分，她認為應該要理性，絕對不能用暴力去解決。

陳之漢提及陸續參與柯文哲選巿長及陳思宇選立委的經驗，會不會考慮之後出來選，黃瀞瑩沒有正面回答，只說，這兩次選舉都看到藍綠對一個無黨籍參選者的夾殺。1080123