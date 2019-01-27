營業大客車撞損名車後保險桿 司機憂荷包失血

（中央社記者陳朝福高雄27日電）高雄市發生一輛營業大客車撞上一輛黑色瑪莎拉蒂自小客車事故，造成自小客後保險桿毀損，駕駛都未受傷與飲酒，營業大客車司機鄭姓男子驚覺撞到名車當場嚇傻憂荷包失血。

高雄市警察局新興分局今天表示，中山路派出所昨天獲報車禍發生於中山路、中正路口，員警趕到現場實施交通管制，交通分隊到場測繪，雙方都無飲酒情形及無人員受傷。

警方表示，謝姓男子駕駛這輛黑色自小客沿中山一路南往北方向行駛，當時於中山路、中正路口停等紅燈，鄭男駕駛紅色營業大客車同樣沿中山一路南往北方向行駛，由後方撞上黑色自小客車，營業大客車為前保險桿毀損，而自小客車為後保險桿毀損。初步肇事原因為營業大客車行車未保持安全距離，詳細肇事責任尚待調查釐清。

警方表示，48歲鄭男撞到前方的黑色自小客車車尾後，一度驚覺撞到瑪莎拉蒂（Maserati）名車，當場下車查看嚇傻，擔心荷包要大失血，但實際損失尚待估計，因車損屬民事糾紛，後續交由雙方調解理賠事宜。

高雄市一家民營修車保養業者認為，這輛車的原價約新台幣600萬、700萬元，目前看得出來是後保險桿裂損，損毀狀況仍需送車廠檢修評估修理的程度和修車費，幸而當時的車速並未很快，不至於像北部曾發生的要數百萬元以上修車費。（編輯：李錫璋）1080127