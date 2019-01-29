高雄鳥松農會代表斷臂命案 主嫌判刑15年定讞

（中央社記者蕭博文台北29日電）高雄市陳姓農會代表106年間遭人砍斷手臂而身亡，主嫌鄭朝云一審被依重傷致人於死罪判刑9年。二審改依殺人罪判處鄭男15年徒刑，最高法院今天駁回上訴，全案定讞。

判決書指出，鄭朝云因不詳原因欲對鳥松區農會陳姓代表不利，與同夥謀議砍斷陳男手臂，並派人跟蹤陳男。

民國106年4月23日晚間，鄭朝云等人發現陳姓代表出現在高雄市鳥松區北極殿附近，即駕車擋住陳男去路，進而砍斷陳男右前臂，再將陳男遭砍斷的右前臂與手掌丟棄，陳男送醫因失血過多而不治。

鄭朝云犯案後逃亡中國大陸，同年9月遭遣返回台。橋頭地方法院一審依重傷致人於死罪判處鄭男9年徒刑，其餘3名共犯分別遭判刑1年至1年2月不等。

經上訴，台灣高等法院高雄分院二審認為，人的手臂有動脈行經，手臂一旦遭砍斷，勢將導致大量出血，極可能在短時間內出血過多而亡，是一般心智正常的成年人都具有的普通常識，認為鄭朝云涉犯殺人罪，撤銷一審判決改判。

二審考量，鄭朝云手段凶殘暴戾，所為嚴重危害社會治安，且犯案後規避檢警追緝及法律制裁，遭遣返後一再飾詞狡辯，毫無悔意，惡性重大，判刑15年。

鄭朝云上訴第三審，最高法院認為，二審判決並無違背法令之處，今天駁回上訴，全案確定。（編輯：方沛清）1080129