痱子粉罐內藏毒走私 查獲愷他命322.4公斤

（中央社記者程啟峰高雄29日電）法務部調查局南部地區機動工作站今天宣布查獲一批進口痱子粉夾藏愷他命，起出愷他命322.4公斤並逮捕3人，經檢方訊後2人羈押1人交保，這是調查局今年破獲的最大宗毒品走私案。

調查局南機站半年前接獲線報指稱，有毒品集團眼見農曆過年前毒品價格高漲，計畫以貨櫃走私毒品來台販售牟利，即報請高雄地檢署指揮海關、海巡及警方共同成立專案組展開偵辦。

南機站結合財政部關務署高雄關從上萬筆可疑貨櫃進口資料逐一清查，鎖定以莊姓男子名義從泰國進口痱子粉涉嫌重大，獲悉他在基隆貨櫃場由泰國進口來台一批爽身粉（又稱痱子粉），即通報關務署基隆關於1月8日從2萬多罐痱子粉（共重2950公斤）以人工方式拆驗。

一開始查無所獲，但南機站及海關鍥而不捨追查下，發現特定痱子粉罐內有夾藏不明物品，經破壞罐口後發現內有鋁箔外包裝袋子夾帶白色粉末再藏於痱子粉裡，經詳細檢查有5840罐夾藏白色粉末，毛重合計322.4公斤，化驗後為愷他命。

專案小組隔天1月9日在新北市五股區成泰路收貨倉庫逮捕貨主莊姓男子，19日再循線拘提幕後首腦施姓男子及協助匯款的陳姓男子到案，全案經檢察官訊後，其中施、莊2人經檢察官聲押獲准，陳男則以新台幣3萬元交保，專案小組將繼續追查毒品來源及銷售管道。

南機站指出，犯嫌這次闖關為躲避X光機儀檢，特別以鋁箔來包裝毒品，但仍被查獲，這批毒品如順利走私入境，至少可供96萬人次吸食，為今年調查局破獲最大宗毒品走私案。（編輯：吳佳穎）1080129