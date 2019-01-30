男殺祖父未遂獲原諒 判刑6年10月定讞

（中央社記者蕭博文台北30日電）桃園市一名駱姓男子因吸毒而受精神病影響，持菜刀砍殺祖父但未致命。一審判處駱男8年徒刑，二審考量駱男已獲祖父原諒改判刑6年10月，最高法院今天駁回上訴，全案定讞。

法院判決書指出，駱姓男子民國106年12月5日出獄後與祖父母同住，他當時仍有因施用安非他命毒品而引發精神病症，原藉由按時服藥控制病情，但駱男去年初擅自停藥，導致精神病再度發作。

去年1月12日，駱姓男子不滿祖父要求他到醫院照顧祖母，竟持菜刀揮砍坐在輪椅上的祖父頭部，所幸看護見狀立即向鄰居求救，駱男隨即住手並回到房間，駱男祖父送醫救治後倖免於難。

台灣桃園地方法院一審依殺直系血親尊親屬未遂罪，判處駱姓男子有期徒刑8年。

案經上訴，台灣高等法院二審承審合議庭認為，精神鑑定結果認定駱姓男子行為時受精神病影響，控制能力顯著降低，依法減輕其刑；此外，駱男自行中止犯行，另依中止犯規定減刑。

二審認為，駱男持菜刀砍擊年邁祖父，破壞人倫秩序，應嚴加譴責，但考量駱男犯案受精神病影響，駱男祖父在一審後也表示願意原諒駱男且達成和解，撤銷一審判決，改判刑6年10月。最高法院今天駁回上訴定讞。（編輯：戴光育）1080130