這樣回上一頁
手指從螢幕左側邊緣往右滑
我知道了
更多編輯台推薦新聞：
春節連假打算去日本東南亞 小心這些傳染病
生活

春節連假打算去日本東南亞 小心這些傳染病

別再說高雄是文化沙漠 衛武營藝文中心令外媒驚豔
生活

別再說高雄是文化沙漠 衛武營藝文中心令外媒驚豔

巴西水壩潰決死傷慘 全球近30年最嚴重礦壩災難
國際

巴西水壩潰決死傷慘 全球近30年最嚴重礦壩災難

為自閉盲兒轉述賽況 巴西足球迷媽媽爆紅
國際

為自閉盲兒轉述賽況 巴西足球迷媽媽爆紅

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

男殺祖父未遂獲原諒 判刑6年10月定讞

最新更新：2019/01/30 11:47

（中央社記者蕭博文台北30日電）桃園市一名駱姓男子因吸毒而受精神病影響，持菜刀砍殺祖父但未致命。一審判處駱男8年徒刑，二審考量駱男已獲祖父原諒改判刑6年10月，最高法院今天駁回上訴，全案定讞。

法院判決書指出，駱姓男子民國106年12月5日出獄後與祖父母同住，他當時仍有因施用安非他命毒品而引發精神病症，原藉由按時服藥控制病情，但駱男去年初擅自停藥，導致精神病再度發作。

去年1月12日，駱姓男子不滿祖父要求他到醫院照顧祖母，竟持菜刀揮砍坐在輪椅上的祖父頭部，所幸看護見狀立即向鄰居求救，駱男隨即住手並回到房間，駱男祖父送醫救治後倖免於難。

台灣桃園地方法院一審依殺直系血親尊親屬未遂罪，判處駱姓男子有期徒刑8年。

案經上訴，台灣高等法院二審承審合議庭認為，精神鑑定結果認定駱姓男子行為時受精神病影響，控制能力顯著降低，依法減輕其刑；此外，駱男自行中止犯行，另依中止犯規定減刑。

二審認為，駱男持菜刀砍擊年邁祖父，破壞人倫秩序，應嚴加譴責，但考量駱男犯案受精神病影響，駱男祖父在一審後也表示願意原諒駱男且達成和解，撤銷一審判決，改判刑6年10月。最高法院今天駁回上訴定讞。（編輯：戴光育）1080130

地機族