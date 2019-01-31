楊梅回收廠火警 火舌亂竄幸無人傷
最新更新：2019/01/31 10:46
桃園市楊梅區一處回收廠31日上午發生火警，廠內大批塑膠回收物品全面燃燒，濃濃黑煙直竄天際，警消獲報趕抵現場灌救，所幸無人受困受傷。（桃園市政府消防局）中央社記者魯鋼駿傳真 108年1月31日
（中央社記者吳睿騏、魯鋼駿桃園31日電）桃園市楊梅區一處回收廠上午發生火警，廠內大批塑膠回收物品全面燃燒，濃濃黑煙直竄天際，警消獲報趕抵現場灌救，所幸無人受困受傷，起火原因待查。
桃園市政府消防局透過簡訊通報，上午7時55分接獲報案，指楊梅區楊湖路一段367巷內一處回收廠發生火警，立刻派遣27輛消防車、2輛救護車，共73名消防人員趕赴現場灌救。
消防局指出，現場為鋼骨鐵皮構造建物，廠內無危險物品，由於擺放大批塑膠回收物，全面燃燒造成大量濃煙竄出，火勢約45分鐘獲得控制，燃燒面積約1000平方公尺，所幸無人受困受傷，起火原因待調查。（編輯：張芷瑄）1080131
桃園市楊梅區一處回收廠31日上午發生火警，消防局指出，現場為鋼骨鐵皮構造建物，廠內無危險物品，由於擺放大批塑膠回收物，全面燃燒造成大量濃煙竄出。圖為民眾從中山高看到回收廠火災濃煙。（民眾提供）
桃園市楊梅區一處回收廠31日上午發生火警，由於現場擺放大批塑膠回收物，全面燃燒造成大量濃煙竄出，警消人員獲報前往灌救，火勢約45分鐘獲得控制，所幸無人受困受傷。（桃園市政府消防局）中央社記者魯鋼駿傳真 108年1月31日