楊梅回收廠火警 火舌亂竄幸無人傷

桃園市楊梅區一處回收廠31日上午發生火警，由於現場擺放大批塑膠回收物，全面燃燒造成大量濃煙竄出，警消人員獲報前往灌救，火勢約45分鐘獲得控制，所幸無人受困受傷。（桃園市政府消防局）中央社記者魯鋼駿傳真 108年1月31日