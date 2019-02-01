4票之差勝選 里長找4名幽靈人口遭起訴

（中央社記者蘇木春台中1日電）台中市梧棲區白姓里長候選人去年初找來4名男子，透過妻子將戶籍遷入選區內，並以4票之差贏得選舉，檢方接獲檢舉後偵辦，今天依妨害投票罪起訴白男夫妻，已提當選無效之訴。

台中地方檢察署起訴書指出，69歲白姓男子為第三屆台中市梧棲區里長候選人，他為求當選，聯絡汪姓男子等4人，準備遷入里內以增加票數，尋求順利當選。

白男的妻子在去年1月30日，找上友人蔡姓婦人，謊稱因有其他友人要就讀里內的國小，需要寄放戶籍，讓蔡婦信以為真提供房屋稅繳款書，給白妻再轉交給汪男。

汪男在當天前往戶政事務所，將自己與其他3人住址遷入蔡婦的戶籍內，順利取得里內的投票權，汪男等4人也在同年11月24日前往投票，使里長選舉投票發生不正確的結果。

白男在選舉中獲得投票數307票，另一名候選人得票數為303票，以4票之差當選里長，台中地檢署接獲檢舉後，指揮台中市警察局清水分局及法務部調查局台中市調查處偵辦後移送。

台中地檢署檢察官審酌證人證詞、住址變更登記書、委託書等證物，今天依刑法妨害投票罪嫌，將白男與白妻起訴，並已提起當選無效之訴。（編輯：李錫璋）1080201