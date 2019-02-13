男子騎機車逆向飆國道60公里 自撞手骨折

一名黃姓男子13日傍晚騎機車從國道3號240公里處沿途逆向行駛，國道公路警察局第七公路警察大隊獲報，派巡邏車攔檢多次未果，最後黃男在國道3號南向180公里處台中路段自撞內護欄，造成左手骨折，送醫開刀。（翻攝畫面）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 108年2月13日

（中央社記者蕭博陽彰化縣13日電）一名黃姓男子今天騎機車從南投騎上國道3號，一路逆向狂飆60公里行經彰化、台中等地，國道警數次攔檢未果，最後黃男自撞內側護欄左手骨折，員警帶到外側路肩，再送醫開刀。

43歲黃姓男子傍晚騎125c.c.重型機車從國道3號240公里處、竹山交流道，沿南向車道逆向往北行駛，國道公路警察局第七公路警察大隊獲報，派巡邏車攔檢多次未果，最後黃男在國道3號南向180公里處台中路段自撞內護欄，造成左手骨折，送往台中市沙鹿區光田綜合醫院開刀。

國道警第七公路警察大隊表示，黃男從南投縣竹山鎮騎上國道，沿途行經名間鄉、南投市、草屯鎮、台中市霧峰區、彰化縣和美鎮，最後在台中市龍井區路段見警方設置攔檢點，自行擦撞內側護欄後停車，全程約60公里，沿途造成4起交通事故，所幸無其他人員傷亡。

國道警表示，案經南投警方轉報，立即調派巡邏車前往攔查，並通知中區交控沿途監看監視器及派遣警戒車，陸續在南向221公里處配合拖吊車攔查、205.7公里處全線封閉並擺設安全錐進行第二次攔查、179.9公里處全線管制進行第三次攔停，但黃男都拒檢逃逸。

警方指出，黃男下午6時28分在南向180公里處見警方設置攔檢點，自行擦撞內側護欄後停車，員警立即將騎士帶到外側路肩待援，但黃男口吐白沫且自稱癲癇發作，由於先送醫手術治療，尚未正式製作筆錄，黃男騎機車逆向行駛高速公路原因待釐清。（編輯：卞金峰）1080213