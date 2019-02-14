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少年騎車3貼與重機相撞 2死2輕傷

最新更新：2019/02/14 21:06

（中央社記者王朝鈺宜蘭14日電）宜蘭縣南澳鄉今天下午發生嚴重車禍，警方初步調查，3名少年共乘一輛機車從信義路左轉產業道路，與後方黃牌重機相撞，重機騎士及乘客送醫不治，詳細事發經過有待進一步調查。

宜蘭縣消防局下午4時17分接獲通報，南澳鄉信義路南澳往碧候方向發生車禍，救護人員抵達現場後，發現為黃牌重型機車與機車相撞。

黃牌重機騎士21歲黃姓男子及乘客16歲陳姓少年已失去呼吸、心跳，救護人員立刻實施心肺復甦術（CPR）急救，隨後將2人分別羅東博愛醫院及蘇澳榮民醫院急救，警消表示，另一輛機車由3名少年共乘，其中2人受輕傷，送往羅東博愛醫院救治，另一名少年則由家長先行帶離現場。

羅東博愛醫院醫療副院長林志銘表示，黃男送醫過程中救護人員已在車上急救40分鐘，到院後經半小時急救，因頭顱受傷嚴重宣告不治。另外，陳姓少年經搶救後也回天乏術。

一名腳踝受到輕傷的少年表示，事發當時下課騎車3貼要回家，不知為何會發生車禍。這名少年的家屬接獲通知趕到醫院，也說剛下班不清楚車禍發生過程。

警方初步調查，3名少年共乘一輛機車從信義路左轉產業道路時，與後方黃牌重機相撞，重機接著又與一輛吉普車擦撞，釀2死2輕傷悲劇。（編輯：方沛清）1080214

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