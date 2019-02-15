五股住家內種大麻 刑事局掌握線索逮人

刑事局15日宣布破獲住家內栽種大麻案，有毒品前科的陳姓男子在新北市五股區住家栽種百餘株大麻，刑事局掌握線索埋伏逮人，並起獲大麻活株及相關製造器具，警方訊後依違反毒品罪嫌將陳男送辦。中央社記者劉建邦攝 108年2月15日

（中央社記者劉建邦台北15日電）有毒品前科的陳姓男子在新北市五股區的住家內栽種百餘株大麻，刑事局掌握線索，跟監埋伏逮人。陳男遭逮後供稱，透過網路購買大麻種子和自學栽種技術。警方訊後依違反毒品罪嫌送辦。

刑事局今天召開破案記者會，偵一大隊第一隊長柯志仁表示，日前獲報疑有民眾在住家內栽種大麻，因大麻屬於第二級毒品，掌握情資布線偵查，發現有毒品前科的陳男涉重嫌。

刑事局查出，47歲陳男在去年10月間先透過網路從國外訂購大麻種子和器具，並上網自學栽種技術，掌握線索後前往陳男位在新北市五股區的住家周邊埋伏，日前見時機成熟上門逮人。

刑事局在屋內搜出大麻活株120株及製造大麻的相關器具，初估大麻活株若製成毒品，市價約新台幣上百萬元。警方也發現，陳男為規避查緝，把住家內改建成頗具規模的栽種大麻工廠，並在住家外裝設監視器，防範警方登門查訪。

陳男遭逮後供稱大麻是自用。警方訊後依違反毒品危害防制條例把人移送基隆地檢署偵辦，並擴大清查陳男有無涉及其他刑案。警方表示，大麻為二級毒品，只要製造、運輸、販賣，都可處無期徒刑或7年以上有期徒刑。（編輯：吳佳穎）1080215