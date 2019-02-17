廚師染賭毒缺錢花用 鋌而走險販毒被逮

新北市警察局刑事警察大隊17日宣布破獲販毒案，擔任廚師的30歲何姓男子，因愛好賭博及吸毒，缺錢竟鋌而走險當毒販，警方16日循線逮人，查扣大量毒品等贓證物，訊後將何男送辦。（翻攝畫面）中央社記者王鴻國傳真 108年2月17日

（中央社記者王鴻國新北17日電）新北市政府警察局刑事警察大隊今天宣布破獲一起販毒案，擔任廚師的30歲何姓男子雖收入不少，但因愛好賭博及吸毒，缺錢竟鋌而走險當毒販，警方經跟監後昨天逮人，訊後送辦。

市刑大表示，何嫌平日擔任廚師工作收入頗豐，因平日喜好賭博及施用毒品，入不敷出，將薪水所得敗光，因此鋌而走險向毒品上游購買大量毒品。

何嫌取得毒品後於台北市、新北市等地區販賣牟利，以應付龐大開銷，甚至為了躲避警方查緝，承租於北市南港區八德路四段商辦大樓內倉儲做為毒品倉庫使用。市刑大接獲線報後報請新北地檢署檢察官黃冠傑指揮偵辦，與刑事警察局、國道公路警察局、台南市刑大等單位組成專案小組，經3個月蒐證，警方昨天清晨破門逮人。

初步了解，警方在何嫌毒品倉庫共查獲大麻9包，總重約達157.2公克、一粒眠1包共669.4公克、愷他命12包共重1149公克及毒品咖啡包1889包，總重約達20公斤，訊後，警方依毒品罪嫌將何嫌送辦並擴大追查上游毒品來源。（編輯：管中維）1080217