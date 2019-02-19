高雄6官警包庇賭博電玩 二審維持重判可上訴

（中央社記者程啟峰高雄19日電）前高雄市警局仁武分局偵查隊偵查佐蔣曜同等6名官警被控收賄包庇賭博電玩，一審被判7年至21年不等徒刑，台灣高等法院高雄分院今天宣判，大多維持一審重判，全案可上訴。

蔣曜同等6名被告因案仍停職中，其中蔣曜同被判17年6月，褫奪公權6年，所得賄款235萬宣告追繳沒收；前仁武分局偵查隊偵查佐高鋒銘判8年，褫奪公權3年；前行政組警員林旻諄判7年，褫奪公權3年。

同案前鳳山分局督察組警務員陳志興判刑21年，褫奪公權7年，所得賄款200萬元宣告追繳沒收；前鳳山警分局警備隊巡佐許豐泉判14年，褫奪公權7年，收受賄款92萬元宣告追繳沒收；前鳳山警分局文山派出所警員巫文利判17年，褫奪公權6年，所得賄款80萬元追繳沒收。

高雄高分院合議庭指出，蔣曜同、高鋒銘與林旻諄自2013年起按月收受位在高雄市大樹、仁武、鳥松、大社等區共14家賭博電玩業者賄款，3人透過白手套或不同管道轉交方式收賄，對這14家賭博電玩業者「放水」不取締，或包庇遭臨檢業者過關，總計收賄23次、共240多萬元。

陳志興、許豐泉及巫文利則自2012年7月起至2015年10月，在鳳山警分局及轄下文山派出所任職期間，按月或依三節（春節、端午節、中秋節）或每半年收受鳳山區9家賭博電玩業者賄款87次、共308萬元。

高雄高分院合議庭認為，由於行賄許豐泉的業者東窗事發後一度出國滯留不歸，其部分收賄金額難以認定，因此改判14年徒刑，其餘官警收賄次數及金額明確，因此維持一審原判。（編輯：陳俊碩）1080219