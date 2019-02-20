屏東喋血漁船被迫跳海船員 友船救援中

屏東東港籍大型漁船「穩鵬號」20日凌晨發生海上喋血，1名菲律賓船員疑似持刀砍死1名船員，另1名船員重傷，其他被迫跳海船員由友船救援中。（東港區漁會提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年2月20日

（中央社記者郭芷瑄、楊淑閔屏東縣20日電）屏東東港籍鮪釣大型漁船「穩鵬號」今天發生海上喋血，1名菲律賓漁工疑似持刀砍死1名船員，另1名船員重傷，其他船員有的跳海；東港區漁會表示，友船「鴻福88」已抵達救援跳海船員。

「穩鵬號」在南緯9度33分、東經82度1分，距離模里西斯路易斯港東北方1582浬公海上作業，今天凌晨2時發生海上喋血，疑似1名菲律賓船員與同國籍的船員發生口角，持刀械砍死這名船員，另有一名也是菲籍船員重傷。

據漁業署監控中心掌握的消息，這名被砍死的船員已被丟下海，而船上20多名船員四處亂竄，多人被迫跳海，監控中心聯繫附近友船「鴻福88」協助救援，並請「鴻福88」船以SSB呼叫聯絡另外一艘友船「上豐3」協助救援。

東港區漁會總幹事林漢丑表示，據下午3時許最新消息，「鴻福88」已抵達「穩鵬號」所在位置，並開始救援被迫跳海的船員，到底有多少人跳海及被救援上船還不知道。

漁業署資料，「穩鵬號」船上有24人，包括台灣籍3人（船長陳振茂、輪機長高信光、漁業署觀察員楊文斌）、菲律賓籍船員10人、印尼籍船員11人。（編輯：吳佳穎）1080220