東港漁船公海喋血4獲救 巡護八號擬馳援

（中央社記者黃麗芸台北20日電）屏東東港漁船公海喋血案，造成漁工1死1傷。海巡署今天表示，案發附近作業的「鴻福88」漁船已救起4人，另「巡護八號」待整補完成後，將立即啟航前往偵查和救援。

屏東東港籍鮪釣大型漁船穩鵬號今天凌晨3時海上喋血，1名菲律賓漁工持刀砍死1名菲籍船員，另1名船員重傷，船上24人包括台灣籍3人、菲律賓10人、印尼籍11人。外交部已通知友船及船所在的模里西斯鄰近國家救援。

海巡署下午發布新聞稿表示，20日凌晨接獲漁業署通報指稱「東港籍穩鵬號漁船於模里西斯路易士港東北方1540浬發生菲律賓籍船員持刀械鬥案，其中1名船員疑似死亡，1名船員重傷，並將多名船員趕下海，確切落海人數不明」。

目前在案發地附近作業的「鴻福88」漁船已趕抵現場，海巡署說，現已救起4人，正持續救援中。

海巡署表示，由於案發地距台灣約有3756浬航程，艦船前往需13天，但已完全掌握「穩鵬號」漁船的即時動態，除報請屏東地檢署檢察官指揮偵辦外，也進行「巡護八號」整補和調集特勤、偵查人力，只要整補完成後，將立刻啟航前往偵查及協助處理。（編輯：方沛清）1080220