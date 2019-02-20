測謊結果有無證據能力 司法院召開公聽會

司法院提出刑事訴訟法部分條文修正草案，擬禁止將測謊結果作為證據，20日召開公聽會，測謊專家、現為新北市警察局汐止分局長的林故廷說，刑事局運用測謊洗刷很多冤案，不應拿掉測謊證據能力，應由法官依個案認定與取捨。中央社記者蕭博文攝 108年2月20日

（中央社記者蕭博文台北20日電）司法院提出刑事訴訟法部分條文修正草案，擬禁止將測謊結果作為證據，今天開公聽會。與會專家、學者多認為不宜全面否定測謊結果的證據能力，但有學者認為立法禁止可避免冤獄。

公聽會由司法院秘書長呂太郎主持，邀集法務部、司法院、刑事局、調查局、國防部憲兵指揮部、各級法院與檢察署等機關代表，及民間司改會、律師全聯會、台灣大學等單位專家學者與會。

呂太郎說，草案針對刑事訴訟法中的鑑定部分進行大幅補充與改變，包括鑑定人資訊揭露、被告於偵查中得請求鑑定等，其中關於測謊的證據能力在實務上已有許多討論，歷經多次會議後認為應排除在證據能力之外，但草案只是討論基礎，並非最終定案。

司法院提出的草案初稿在刑事訴訟法第160條新增「測謊之結果，不得作為證據」，理由包括說謊時不必然產生生理、心理的緊張波動反應，測謊結果欠缺科學再現性，無證據能力而不得作為認定犯罪事實存否的依據。

法務部檢察官郭峻豪表示，測謊結果是否有證據能力應回歸個案認定，不宜在刑事訴訟法中明定，法院已有多年實務運作經驗，對於是否採用測謊結果作為證據有一定的認定標準，建議不要增訂此條文，維持現行運作模式。

測謊專家、現為新北市警察局汐止分局長的林故廷則說，問題不在測謊，而是司法怎麼使用，草案指測謊欠缺再現性，但法院實務上審理性侵案為避免以被害人單一指述入人於罪，採用所謂的「被害人有無創傷後壓力症候群」的精神鑑定，及司法界針對殺人刑案是否判處死刑的「教化可能性」鑑定，更是漫無標準。

林故廷說，測謊已有100多年的歷史，經科技專家一再修正，並訂有極嚴謹的的標準作業程序，而且也對測謊結果準確度做嚴格控管，按照標準作業程序及控管做出來的測謊準確度，是無庸擔心的。

他說，「不會因為曾有法官判決不同，就要廢除法官，法界難道僅僅因為曾有鑑定結果不一樣，就要廢除所有鑑定方法拿掉他們的證據能力嗎？」

台中地檢署主任檢察官林忠義表示，草案用11個字抹滅司法實務各級法院建立的嚴謹適用測謊證據標準，也不能理解無再現性就無法成為證據的說法，難道提供更多證據給法院採擇是錯的嗎。

調查局書面意見也指出，不宜以法律明文禁止使用測謊結果作為證據，倘若草案通過立法，未來被告可否提出有利的測謊結果主張無罪，極可能引發爭議，反而治絲益棼。

但台灣大學法醫學研究所教授李俊億認為，台灣可能是世界上運用測謊最多的國家，江國慶案就是最慘痛的例子，為避免測謊影響法院審判正確性，應立法禁止以免冤獄。（編輯：李亨山）1080220